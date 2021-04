Dar cu mult înainte ca Greensill să se prăbușească, mai multe bănci au întrerupt activitatea de tranzacționare a mărfurilor din cadrul companiei Liberty House Group a afaceristului de origine indiană.

Potrivit Bloomberg, patru bănci au încetat încă din 2016 să mai lucreze la tranzacționarea mărfurilor companiei lui Gupta, tot mai îngrijorate de ceea ce percepeau a fi probleme privind conosamentele (chitanțe de transport care dau titularului dreptul de a intra în posesia unei mărfuri) sau alte documente furnizate de Liberty.

Băncile respective sunt Sberbank PJSC, Macquarie Group Ltd., Commonwealth Bank of Australia și ICBC Standard Bank. Goldman Sachs Group Inc. a încetat, de asemenea, să lucreze cu compania lui Gupta din acel moment.

În 2018, Sberbank a trimis o echipă să cerceteze containerele lui Sanjeev Gupta stivuite în portul Rotterdam, în căutarea celor pline de nichel pe care banca le finanțase în numele Liberty. Dar, scrie Bloomberg, de fiecare dată când anchetatorii au localizat unul dintre containere, au descoperit că acesta fusese deja golit.

După ce au verificat aproximativ zece dintre ele au renunțat. Ulterior, Sberbank s-a confruntat cu Gupta, care a promis că compania sa va rambursa aproximativ 100 de milioane de dolari pe care le datora.

”La un moment dat au fost identificate anumite discrepanțe în documentație și date logistice, ceea ce a făcut ca Sberbank să întrerupă toate operațiunile cu compania”, a declarat banca într-un comunicat. „Problema a fost soluționată preliminar. Datorită sistemelor de control existente, nu am suferit pierderi financiare prin aceste operațiuni și am reușit să desfășurăm toate tranzacțiile în primăvara anului 2019”, a precizat banca.

GFG Alliance, care este alcătuită din companiile controlate de Gupta și familia sa, inclusiv Liberty, a spus că respinge orice sugestie de acțiune greșită.

“O anchetă internă a fost efectuată în 2019 de consilierii legali externi ai Liberty Commodities Limited (LCL) în urma anchetelor privind presupusele zvonuri de dublă gajare”, a precizat GFG Alliance. “Ancheta nu a găsit dovezi care să justifice zvonurile și nici că LCL a fost supusă vreodată unor plângeri sau proceduri suplimentare”.

Odată cu intrarea Greensill în insolvență și cu filiala sa germană supusă unei plângeri penale, după ce autoritatea de reglementare a declarat că a constatat nereguli în modul în care unitatea bancară a rezervat active legate de GFG Alliance, Gupta încearcă să găsească noi finanțări. Dar a fost greu. După ce Gupta a căutat săptămâni la rînd, potențiali finanțatori, Credit Suisse Group AG, care a devenit un creditor important pentru companiile Gupta prin cumpărarea de datorii împachetate de Greensill, a decis luna trecută să împingă Liberty Commodities Ltd. în insolvență.

Până în 2016, Liberty devenise deja unul dintre cei mai mari comercianți de nichel din lume. Cu toate acestea, containerele de nichel ale companiei aveau uneori neobișnuit de mult timp pentru a călători între Europa și Asia. În loc de timpul normal de navigație de aproximativ o lună, călătoria dura și câteva luni, oprindu-se în porturi de-a lungul drumului, săptămâni la rând.

Sursă foto: Liberty Steel Group