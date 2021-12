Când a început construcția sa, în 1961, compania a pornit cu planuri ambițioase de a deveni principalul furnizor de oțel pentru țările din Europa de Est. Astăzi, compania siderurgică are un scop mai ambițios, acela de a produce oțel sustenabil, care se află în centrul viziunii globale a grupului LIBERTY Steel. Deși în ultimii doi ani industria oțelului s-a confruntat cu cea mai scazută cerere din ultimii 20 de ani, urmată de pandemie, LIBERTY Galați a reușit performanțe financiare remarcabile și a rămas un pilon principal al economiei românești. În urma schimbărilor operaționale și de management, LIBERTY STEEL GROUP a transformat LIBERTY Galați într-o companie profitabilă, a menținut cele 7000 de locuri de muncă și a susținut zeci de mii de oameni din comunitățile locale care depind de activitatea companiei.

LIBERTY Galați ASTĂZI

Capital: Să vorbim despre prezent. Cum a reușit LIBERTY Steel Group să facă o companie profitabilă în mai puțin de doi ani – în ciuda unui context socio-economic dificil generat de pandemia globală?

Sanjeev Gupta: În primul rând, am avut un plan clar atunci când am achiziționat LIBERTY Galați în iulie 2019. În al doilea rând, am acordat un suport financiar semnificativ, de peste 300 de milioane de euro, care a ajutat compania să supraviețuiască și chiar să depășească cel mai dificil moment al pieței oțelului din ultimele decenii, precum și impactul pandemiei generate de COVID, ca apoi să înceapă un amplu proces de reconstrucție după ani de investiții insuficiente. În al treilea rând, am luat o serie de decizii de management și operaționale care au îmbunătățit radical performanța operațională și financiară a LIBERTY Galați, în ultimii doi ani.

Compania noastră nu a oprit operațiunile și nici nu a redus semnificativ activitatea în timpul pandemiei – așa cum au făcut cei mai mulți producători europeni – și a continuat să livreze produse din oțel cliențior săi, datorită unui proces de îmbunătățire operațională a grupului LIBERTY Steel, pe care îl numim Blueprint for Change, dar și de management eficient al producței până la redresarea pieței. Ca urmare, în 2020, LIBERTY Galați a reușit să înregistreze o cifră de afaceri de 4,75 miliarde RON (1 miliard de EURO) și EBITDA de 187 milioane RON (38 milioane de EURO).

Numirea Aidei Nechifor în funcția de Director General al LIBERTY Galați – prima femeie care a condus combinatul de-a lungul istoriei sale și prima femeie-lider al unei companii siderurgice românești importante – alături de numirea lui Prasanta Mishra în calitate de Director Executiv, precum și alte schimbări din cadrul echipei de conducere au îmbunătățit atât performanța afacerii, cât și a echipei. Mai mult, specialiștii globali LIBERTY Steel Group – cu o vastă expertiză în industria oțelului și în tehnologie avansată – colaborează îndeaproape cu echipele noastre din Galați pentru a inova soluții de viitor pentru angajații noștri, clienții, partenerii și comunitățile din care facem parte.

În urma acestor schimbări operaționale și de management, LIBERTY Galați a înregistrat rezultate record în ultimele trimestre, cele mai bune din 2008 până în prezent: în trimestrul doi al acestui an am raportat o cifră de afaceri de 2,4 miliarde RON (492 milioane EUR) și EBITDA de 412 milioane RON (84 milioane EUR), în creștere cu peste 60% față de trimestrul anterior. Performanțele financiare și operaționale au fost susținute de o creștere a calității produselor și a serviciilor pentru clienți. Compania se află acum în proces de dezvoltare, țintind o producție anuală de 3 milioane de tone de oțel, ceea ce reprezintă o creștere majoră față de momentul în care LIBERTY Steel Group a preluat afacerea. Odată cu redresarea pieței oțelului, lucrăm acum pentru a furniza volume mari cerute de clienți.

Pe scurt, în prezent LIBERTY Galați are performanțe mai puternice ca niciodată, activitatea noastră este solidă, iar viitorul este sustenabil. Suntem cu adevărat mândri de acest turnaround, cum îl numim noi.

Capital: Pandemia nu s-a terminat. Ce estimări faceți pentru evoluția pieței oțelului? Și ce planuri aveți pentru gestionarea unei pandemii prelungite?

Sanjeev Gupta: Credem că cererea de oțel va continua, fiind susținută și de fondul de recuperare post-COVID al Uniunii Europene – NextGenerationEU – care va oferi țărilor precum România acces la fonduri de miliarde pentru îmbunătățirea infrastructurii. Această dezvoltare – fie că este vorba de construirea sau modernizarea clădirilor, a drumurilor sau a căilor ferate – va avea nevoie de oțel în cantități mari.

Cu toate acestea, evoluțiile pieței și ale pandemiei sunt greu de anticipat și ne confruntăm deja cu o creștere semnificativă a costurilor de energie electrică și a prețurilor materiilor prime, ceea ce ar putea avea un impact în viitor. Ceea ce știm cu siguranță este că avem o structură operațională îmbunătățită și o organizație comercială mai puternică, deci o capacitate mai buna de a obține rezultate financiare în perioade dificile.

Capital: Ce ne puteți spune despre forța de muncă din LIBERTY Galați?

Sanjeev Gupta: În ultimele 18 luni am avut șansa de a colabora cu echipele noastre din Galați și pot afirma că ele sunt inima LIBERTY Galați. Cu toții au muncit din greu pentru a ne ajuta să obținem rezultatele pe care le avem astăzi. Sunt adevărați „oameni de oțel”.

Atât eu, cât și echipa de conducere LIBERTY Galați consideră că oamenii noștri sunt o prioritate absolută. De fapt, familia este o valoare esențială a companiei noastre. Și suntem conștienți că responsabilitatea noastră se extinde dincolo de cei 7000 de oameni din combinatul siderurgic și de zecile de mii de oameni din lanțul de aprovizionare către familiile acestora și comunitățile locale.

Acesta este unul dintre principalele motive pentru care ne concentrăm atât de mult pe securitatea și sănătatea în muncă, precum și pe performanța și dezvoltarea oamenilor noștri, deoarece dorim să asigurăm starea de bine și stabilitatea echipei noastre. În plus, ne gândim la viitor, încercând să atragem tinerii înapoi în industria siderurgică. De aceea, dezvoltăm mai departe Academia GREENSTEEL în colaborare cu universități din România și din Europa și continuăm programele de stagiu, mentorat și ucenicie.

Capital: Ce ne puteți spune despre portofoliul de clienți? Care este ponderea exporturilor față de vânzările la nivel local?

Sanjeev Gupta: LIBERTY Galați este unul dintre primii exportatori din România. Peste 60% din producția noastră este vândută peste hotare, iar până la 40% din produsele noastre siderurgice sunt livrate către clienți din România – compania noastră fiind liderul pieței de produse plate din oțel, piața pe care activăm. Portofoliul nostru cuprinde companii importante din industria auto, construcții navale, infrastructură și construcții. Oțelul din Galați a fost utilizat pentru a construi infrastructura țării, cum ar fi poduri și clădiri importante, iar în prezent furnizăm tablă de oțel pentru noul pod peste Dunăre din județul Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România.

Suntem în permanență preocupați de îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre. În prezent, LIBERTY Galați produce o gamă largă de produse plate de calitate (table groase, rulouri, foi, produse galvanizate și acoperite organic), precum și produse tubulare sudate.

România produce oțel de 55 de ani

Capital: Cu toții am auzit despre SIDEX și volumele mari de producție de oțel în România. Ce ne puteți spune despre istoria companiei?

Sanjeev Gupta: România are o istorie de 55 de ani de producție modernă de oțel, ceea ce este un lucru de care națiunea poate să fie mândră. Construcția unei mari companii siderurgice a fost decisă la începutul anilor 1960, iar lucrările au început în 1961. În timp, Combinatul a contribuit la accelerarea dezvoltării industriale a României. Din 1966, cand compania a expediat prima tablă de oțel, activitatea sa a continuat neîntrerupt. [foto: 1961, Lucrari de organizare a şantierului]

Principalul obiectiv la acel moment era de a construi unul dintre cei mai mari producători de oțel industrial din Europa pentru a deservi mai ales clienții din Europa de Est. Prin urmare, a fost dezvoltat în apropierea fluviului Dunărea, cu acces la Marea Neagră, precum și în apropierea unui oraș important din România – Galați.

Între 1966 și 1990, compania de stat s-a dezvoltat rapid într-un complex de unități de producție integrate, cu un flux tehnologic pornind de la procesarea materiilor prime până la produsele siderurgice finite, portul fluvial din apropiere permițând transportul produselor peste hotare. În paralel, a fost dezvoltată o rețea feroviară de peste 400 de kilometri pentru transportul național. Cel mai mare volum înregistrat de complex a fost de 7,2 milioane de tone de oțel în 1989, însă după revoluție, situația s-a deteriorat foarte mult. În anii `90, compania a acumulat datorii, iar producția a scăzut constant până în 2001, cand Mittal Steel a achiziționat compania. După ce a fost readusă la profitabilitate, cu o capacitate de producție de aproximativ 2 milioane de tone pe an, industria a fost puternic afectată de criza economică mondială din 2008.

În iulie 2019, LIBERTY Steel Group a preluat Combinatul, redenumit LIBERTY Galați, și a inițiat un amplu proces de transformare. Am lucrat îndeaproape cu echipa de conducere, sindicatele, angajații, precum și cu Guvernul României pentru a îmbunătăți performanța operațională a complexului siderurgic și pentru a-l transforma într-o companie GREENSTEEL a viitorului.

Foto de arhivă – vă rugăm consultați albumul atașat: [foto:Laminorul de tabla groasa 1964] [foto: Lucrul la înălţime] + [Foto Modernizarea Furnalului 5] [foto LBC + Furnalul 5] [Foto Laminorul de Semifabricate + Laminorul de Benzi la rece]

Fotografiile pe care le avem în arhivele noastre ilustrează această istorie care ne onorează, capacitatea noastră de a fabrica oțel, tenacitatea și angajamentul oamenilor care au lucrat la Combinatul siderurgic de-a lungul anilor. Atunci cand am primit echipa din România în familia LIBERTY Steel Group am știut că, împreună, putem construi pe fundația acestei istorii extraordinare.

LIBERTY Galați în 2030

Capital: Ați anunțat investiții de până la 1 miliard de euro în LIBERTY Galați pentru a transforma compania în viitor. Spuneți-ne cum planificați această tranziție de la un producător tradițional de oțel la un producător de oțel verde și neutru în carbon până în 2030 – ceea ce este destul de ambițios pentru o industrie care reprezintă 8 sau 9% din emisiile globale de CO 2 .

Sanjeev Gupta: Într-adevăr, având în vedere că am reușit să creăm un business solid și performant, avem un plan de transformare foarte ambițios pentru a deveni un furnizor GREENSTEEL, neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, până în 2030. Îmbinând tehnologii noi și inovatoare de fabricare a oțelului cu energie regenerabilă, acest plan va ajuta România să fie lider în producția ecologică a unui material esențial pentru construirea viitorului țării noastre.

Credem cu adevărat în viitorul oțelului, un metal care este produs de mii de ani și va continua să aibă un loc în viețile noastre. În ultimele decenii, oțelul a devenit centrul fiecărei economii, iar prognozele arată o dublare a consumului de oțel în următorii 30 de ani. În plus, oțelul este unul dintre cele mai ecologice metale, deoarece poate fi reciclat la infinit. Cu toate acestea, producția și fabricarea oțelului reprezintă aproximativ 8-9% din emisiile globale de CO 2 , iar guvernele din întreaga lume caută să își reducă emisiile de carbon în conformitate cu ambițiile prezentate în Acordul de la Paris. Așadar, trebuie să facem o schimbare și trebuie să facem eforturi mai mari ca oricând.

Prin urmare, intenționăm să investim până la 1 miliard de euro în planul de transformare GREENSTEEL al LIBERTY Galați, care va face ca afacerea să fie sustenabilă din punct de vedere economic, social și de mediu. Acest plan face parte din viziunea de sustenabilitate a grupului GFG Alliance – CN30 – cum o numim noi – care își propune să atingă neutralitatea de carbon până în 2030.

Capital: Ce anume veți face la Galați pentru a realiza această viziune?

Sanjeev Gupta: Strategia noastră GREENSTEEL îmbină reciclarea deșeurilor din oțel cu energia regenerabilă, precum și cu introducerea de tehnologii noi și revoluționare pentru a reduce emisiile rezultate din producția primară de oțel. Planul de transformare pentru LIBERTY Galați include: 2 cuptoare electrice cu arc (EAF) care pot reduce emisiile de CO 2 la tona de oțel produsă cu până la 80%, deoarece putem recicla deșeurile de oțel; o instalație de reducere directă (DRI) care să furnizeze fier cu conținut scăzut de carbon necesar care va fi combinat cu deșeurile din EAF-uri, utilizând inițial gaz natural, înainte de a face tranziția către hidrogen verde; un mini-laminor integrat MI.DA, care să poată crește producția unității până la 4 milioane de tone anual, cu un volum suplimentar axat pe produsele lungi. Vom realiza și un parc solar de 180 MW și un parc eolian de 20 MW, care vor maximiza consumul de energie regenerabilă al uzinei și vor reduce consumul de energie electrică.

Cu toate acestea, nu putem realiza singuri planul CN30, provocările financiare și tehnice fiind prea mari, de aceea avem nevoie de suport pe termen lung și de o colaborare strânsă cu Guvernul României, Uniunea Europeană, organismele energetice românești, partenerii de afaceri și clienții precum și cu mediul academic.

Capital: Care este stadiul acestor investiții? Ce pași ați făcut pentru a realiza această viziune?

Sanjeev Gupta: În primul rând, am stabilizat activitatea din România și am îmbunătățit radical performanțele financiare – iar acesta a rămas obiectivul principal în timpul pandemiei. Apoi am început să planificăm transformarea și dezvoltarea noilor tehnologii de care avem nevoie – în colaborare cu industria energetică și cu mediul academic.

Redresarea afacerii a fost un prim pas esențial – ținând cont de contextul pieței și de performanța companiei în momentul în care am achiziționat LIBERTY Galați, precum și de pandemia care a început la scurt timp. Prin urmare, am introdus procesul de îmbunătățire operațională prin care trece fiecare companie după achiziție – Blueprint for Change – și am oferit suport financiar de peste 300 de milioane de euro în ultimii doi ani, ceea ce a stabilizat locurile de muncă și a permis noi angajări. Sprijinul financiar și operațional a asigurat creșterea capacității de producție, astfel încât acum ne propunem să producem trei milioane de tone de oțel pe an.

LIBERTY Steel Group își menține angajamentul de a investi până la 1 miliard EUR (4,8 miliarde RON) în programul de transformare al LIBERTY Galați pentru a-l transforma într-un campion regional de oțel verde de înaltă calitate până în 2030. De asemenea, am demarat lucrările la un plan de regenerare pentru Romportmet (portul nostru de pe Dunăre), deoarece investițiile în Romportmet sunt așteptate de mult timp și reprezintă o parte esențială în viitorul proiectului GREENSTEEL. Am creat, de asemenea, o echipă puternică de energie regenerabilă, sub marca SIMEC Energy Group, care va dezvolta o serie de proiecte solare și eoliene pentru a sprijini transformarea GREENSTEEL a LIBERTY Galați.

Deși utilizarea hidrogenului ar însemna că amprenta de carbon ar fi practic zero, există o serie de provocări majore care trebuie abordate înainte ca hidrogenul să poată fi utilizat pentru fabricarea industrială a oțelului – printre care costul, transportul și depozitarea hidogenului, dar și costul semnificativ al energiei. O provocare rămâne producția de hidrogen, realizat pe baza unor soluții ecologice.

În plus, studiem alte proiecte de investiții care ne-ar oferi posibilitatea de a fabrica produse cu valoare adăugată, cerute în piață. Când vorbim despre CN30 și GREENSTEEL, așteptăm cu nerăbdare să avem la dispoziție hidrogenul pentru fabricarea oțelului – care este soluția și provocarea industriei noastre în același timp. Deși utilizarea hidrogenului ar însemna că amprenta de carbon ar fi, practic, zero, există o serie de provocări majore de rezolvat înainte ca hidrogenul să poată fi utilizat pentru fabricarea oțelului industrial – printre care costul, transportul și depozitarea, precum și producția de hidrogen „verde”, care să fie realizat cu energie regenerabilă.

Pentru a contribui la rezolvarea acestor probleme, am dezvoltat o serie de parteneriate care ne vor ajuta să colaborăm în dezvoltarea acestei tehnologii, cum ar fi: cu Institutul Român de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice în dezvoltarea de studii tehnice și a aplicațiilor comerciale ale tehnologiei hidrogenului în producția de oțel; cu Centrul Român al Energiei, ICSI Râmnicu Vâlcea, MTAG Elveția și Adrem Invest, pentru a colabora la producția de energie, tehnologii și combustibili noi, în special hidrogen. Am lansat, de asemenea, proiectul GREENSTEEL Academy – în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și, in viitor, cu alte universități – pentru a încuraja mai mulți tineri în industria siderurgică care să ajute la dezvoltarea unor metode de producție sustenabile.

Așa cum am spus mai devreme, nu putem realiza CN30 singuri, dar sperăm că, împreună cu acești parteneri și cu sprijinul Guvernului și al altor părți interesate, putem realiza viziunea noastră de sustenabilitate CN30, în inima căreia se află LIBERTY Galați.