GFG este investigat în Marea Britanie pentru suspiciune de fraudă, tranzacționare frauduloasă și spălare de bani, iar acum procurorii francezi au demarat la rândul lor o serie de investigații.

Tot scandalul s-a declanșat după ce American Industrial Partners (AIP) a făcut o ofertă de cumpărare a Dunkirk și Duffel, două combinate din Franța care aparțineau GFG. Oferta a fost făcută în aprilie 2021, iar în toamna anului trecut AIP a intrat în posesia turnătoriei de aluminiu de la Dunkirk. De curând, Gupta a inițiat o acțiune în justiție pentru a recâștiga tunătoria de aluminiu din Franța. Documentele depuse în acest caz sugerează, conform The Guardian, că este posibil ca societățile lui Gupta să fi încălcat legislația în cadrul unor tranzacții distincte, efectuate în România.

Reprezentanții lui Gupta explică situația

Am contactat reprezentanții GFG Alliance din România care au explicat situația: ”GFG Alliance (GFG) a pus la dispoziție fonduri pentru a achita toate datoriile față de AIP și, de asemenea, a obținut oferte de la finanțatori terți, inclusiv de la cel mai mare grup de mărfuri din lume. Dar toate eforturile de a rambursa, refinanța sau răscumpăra datoria au fost respinse în mod repetat, deoarece AIP nu a avut niciodată intenția de a accepta fonduri – nici de la GFG, nici de la altcineva.

Multe dintre afirmațiile din dosarul depus de AIP se bazează pe documente nedivulgate și presupuse conversații cu terțe părți. Nu a existat nicio deturnare a banilor grupului de la nicio companie. Am solicitat consultanță juridică și am luat măsuri riguroase pentru a asigura respectarea legislației și reglementărilor in vigoare și avem convingerea că transferul de fonduri către AIP nu a încălcat niciuna dintre acestea.

Nici unul dintre argumentele apărării nu distrage atenția de la realitatea faptului că aceasta a fost o manevră premeditată, de prădător, pentru a pune mâna pe un activ valoros pe bani puțini, de aceea AIP a refuzat oferte viabile și repetate de rambursare. Apărarea AIP este la fel de cinică precum exproprierea inițială a bunului nostru. Respingem interpretarea speculativă a evenimentelor de către AIP.

GFG are convingerea că acțiunile sale împotriva AIP sunt deplin fundamentate. GFG se angajează să întreprindă toate acțiunile legale necesare pentru a anula exproprierea ilegală a topitoriei Dunkerque de către AIP.”

Problema certificatelor verzi

Publicația engleză mai scrie că operațiunile din țara noastră ale GFC erau deja urmărite de autorități. Anul trecut, un combinat GFC din Cehia a vândut un million de certificate verzi către cel din Galați, iar un ministru ceh a cerut investigarea acestei acțiuni.

Un reprezentant al GFC a explicat poziția companiei deținută de Gupta: ”Creditele de carbon sunt active ale unei companii și, la fel ca alte mari companii industriale, companiile LIBERTY Steel Group comercializează credite de carbon în cadrul operațiunilor de business curente. Acestea includ tranzacții de cumpărare și vânzare de credite în funcție de cerințele de business și de prețul pieței.”

Cronologia conflictului GFC-AIP