PayPal este pionierul platformelor digitale de plată care permit persoanelor și companiilor să trimită, să primească și să gestioneze bani online cu ușurință. Fondată inițial în decembrie 1998 sub numele Confinity, PayPal a fost creată pentru a oferi o metodă sigură de transfer de bani prin dispozitivele Palm Pilot, iar ulterior a trecut la plățile pe e-mail.

Astăzi, PayPal are peste 400 de milioane de utilizatori, fiind un brand care a dovedit că stimulează conversiile atât pentru tranzacțiile în persoană, cât și pentru tranzacțiile online.

Aflați despre gama de servicii de plată PayPal pentru companii de toate dimensiunile în acest articol publicat pe site-ul techrepublic.

Prețul PayPal

Un dezavantaj PayPal care acceptă o gamă largă de metode este o matrice de preț complicată, iar numele sale confuze de produse nu ajută, în special comercianții noi. Structura principală a prețurilor PayPal este o rată fixă ​​cu zero comisioane lunare de cont, deși companiile calificate pot beneficia de tarifele mai ieftine „Interchange Plus, Plus”.

Pentru a ajuta la descifrarea prețurilor PayPal, mai jos este o prezentare generală rapidă pentru a vă ajuta să începeți (numele produselor PayPal sunt între paranteze):

Comision lunară de cont: 0 USD

Taxe de tranzacție:

Tranzacții mobile și în persoană, inclusiv codul QR: 2,29% + 9 cenți până la 3,49% + 9 cenți

Tranzacții online (tarife comerciale standard PayPal):

Plăți cu cardul de credit și debit: 2,99% + 49 de cenți*

Checkout PayPal: 3,49% + 49 de cenți*

Plătiți cu Venmo: 3,49% + 9 cenți*

Opțiuni PayPal Pay Later: 4,99% + 49 de cenți*

Metode de plată locale în alte țări (Metodă alternativă de plată PayPal): 2,89% + 29 cenți*

Microplăți (sub 10 USD): 4,99% + 9 cenți*

Tranzacții transfrontaliere: +1,5%

Echecks: 3,49% + comision fix* (limitat la 300 USD per tranzacție)

Tranzacții introduse/introduse manual (Serviciul de plată online PayPal):

Plăți cu cardul: 2,89% + 29 până la 49 cenți*

Terminal virtual: 3,39% + 29 de cenți* + 30 USD pe lună

ACH: 0,80% (limitat la 5,00 USD per tranzacție)

Servicii standard de plată online:

Finalizare semi-găzduită (Plăți avansate): 5 USD pe lună

Finalizare complet personalizată (Payments Pro): 30 USD pe lună

Gateway de plată (Payflow Pro): 25 USD pe lună

Servicii optionale:

Facturare recurentă: 10 USD pe lună

Instrumente de facturare recurentă: 30 USD pe lună

Serviciu de facturare: 14,99 USD pe lună (tarife de la 2,99% + 49 cenți* la 4,99% + 49 cenți*)

Plăți avansate cu cardul de credit și debit (Interchange Plus, Plus): Costuri de transfer interschimb + 0,49% + 39 cenți*

Hardware-ul #PayPal

PayPal oferă două tipuri de cititoare de carduri mobile și un terminal independent. PayPal Reader se conectează cu orice smartphone sau tabletă instalată cu aplicația PayPal POS, ideală pentru întreprinderile mici și micro-întreprinderi. Terminalul PayPal este un dispozitiv independent cu software-ul PayPal POS încorporat, ceea ce îl face o alegere mai bună pentru cei care caută o soluție mai avansată.

Cititor PayPal

Mai multe cititoare de carduri mobile marca PayPal, în alb și negru, afișate cu funcționalitate „apăsare pentru a plăti” și afișaje digitale

Cititor PayPal (Imagini: PayPal)

Cost: 29 USD pentru primul cititor de carduri, 79 USD pentru succes; adăugați 29 USD pentru andocare Zettle opțională

Tranzacții acceptate: glisare, EMV, contactless (3-în-1)

Software POS: Pe orice smartphone/tabletă iOS sau Android

Dimensiuni: 5,2 x 2,72 x 0,6 inci

Greutate: 0,32 lbs

Durata de viață a bateriei: Standby până la 48 de ore; operațional până la 12 ore

Conectivitate: Bluetooth Low Energy 5.1, Wireless, Conector de andocare serial pass-through

Ecran: 3,2 inchi, LCD, 262K culori LCD, 240 x 320 pixeli, ecran tactil capacitiv și iluminat din spate

Timp de pornire: ~2 secunde

Plăți fără contact: ~5 secunde

Plăți cu cardul: ~10 secunde

Terminalul PayPal

Terminal portabil Zettle by PayPal cu ecran tactil, scaner și imprimantă de chitanțe încorporată

Terminal PayPal (Imagini: PayPal)

Cost: 199 USD (de bază); 239 USD (cu scanner de coduri de bare); Adăugați 70 USD pentru imprimanta/dock opțional

Tranzacții acceptate: EMV, contactless

Software POS: integrat

UX/UI: ecran tactil

Dimensiuni: 5,4 x 3 x 0,6 inci

Greutate: 0,46 lbs

Durata de viață a bateriei: Standby până la 48 de ore; operațional până la 12 ore

Conectivitate: Wifi sau 3G/4G cu cartelă SIM preîncărcată

Timp de pornire: ~2 secunde

Plăți fără contact: ~3 secunde

Plăți cu cardul: ~5 secunde

Garanție: 1 an

Caracteristici-cheie ale PayPal

Odată cu actualizările recente ale produselor PayPal, sistemul oferă acum o scalabilitate mai bună, tranzacții fără întreruperi și acces rapid la fonduri. Pentru întreprinderile mici, PayPal oferă integrare simplă, facturare ușoară și costuri minime de configurare, în timp ce companiile mari beneficiază de capacitățile de plată globale ale PayPal, instrumentele de protecție împotriva fraudei și personalizările bazate pe dezvoltatori.

Plăți online PayPal

PayPal oferă opțiuni de plată semi-găzduite și complet personalizabile pentru site-ul de comerț electronic. Ambele permit să acceptați diferite metode de plată, inclusiv PayPal, Venmo, opțiunile Pay Later, carduri de credit/debit, Apple Pay și Google Pay. Cea mai recentă funcție, Fast Lane, acceptă plăți cu un singur clic pentru „oaspeții” care preferă să nu se conecteze la contul lor PayPal.