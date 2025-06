Un comentariu tăios semnat de juristul Adrian Toni Neacșu devoalează capcana politică în care ar fi căzut senatorul PSD Paul Stănescu, în contextul rotirilor de funcții la vârful instituțiilor de control constituțional și financiar din România.

Într-o postare care a stârnit deja ecouri în mediul juridic și politic, fostul judecător și avocat Adrian Toni Neacșu atrage atenția asupra unei înșelătorii de proporții în spatele numirii controversate a lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. Potrivit analizei sale, adevăratul perdant în această tranzacție de putere ar fi nimeni altul decât Paul Stănescu, influent lider social-democrat, care ar urma să fie „recompensat” cu un loc la Curtea de Conturi.

Mai grav, din această funcție temporară, Stănescu nu va putea beneficia nici de pensia specială de magistrat – un privilegiu acordat doar după o durată de minimum 4 ani și jumătate în funcție.

Numirea lui Busuioc la CCR văzută deja ca una dintre cele mai forțate mutări politice ale anului devine, astfel, punctul de plecare pentru un joc de putere în care PSD pare să-și sacrifice un veteran.

„Paul Stănescu va renunța la influența pe care o are în partid doar pentru un an de vacanță. Cineva probabil l-a păcălit”, punctează tranșant Neacșu.

Mai mult, autorul amintește că există încă o cale de întoarcere: Senatul poate revoca numirea lui Busuioc până la 14 iulie 2025, data la care acesta ar urma să depună jurământul ca judecător CCR. Este o fereastră de oportunitate pentru actuala coaliție de guvernare, dacă va considera că numirea sfidează „bunul simț și societatea”.

În ce privește o eventuală contestație la Curtea Constituțională privind procedura de numire, Neacșu se arată sceptic: „Judecătorii CCR acceptă în mod tradițional drept colegi pe oricine le trimit partidele politice.” În traducere: validarea este aproape automată, dacă voința politică există.

Miza acestor permutări nu este doar una instituțională, ci și politică, într-un moment în care PSD se pregătește pentru o toamnă electorală complicată. Retragerea (forțată sau negociată) a unor figuri cu greutate, precum Paul Stănescu, ridică semne de întrebare privind repoziționarea internă a liderilor și influența reală a grupurilor din spatele deciziilor-cheie.

Adrian Toni Neacșu demontează mecanismul din spatele numirii lui Mihai Busuioc la CCR, arătând că adevăratul perdant este Paul Stănescu. Promis cu titlu de recompensă un post la Curtea de Conturi, liderul PSD ar urma să primească, de fapt, un mandat incomplet, fără pensie specială și cu pierderi grele de influență politică.

„În afacerea numirii domnului Mihai Busuioc la Curtea Constituțională cel care iese cel mai în pierdere, aș spune chiar cel care este tras pe sfoară, este chiar domnul Paul Stănescu, de la PSD.

În legătură cu domnia sa se spune că urmează să fie numit la Curtea de Conturi în locul lăsat liber de viitorul judecător constituțional și chiar sa preia președenția acestei instituții. La negocierile pe viitoare funcții Paul Stănescu a tras lozul necâștigător.

Domnia sa nu poate fi numit de Parlament la Curtea de Conturi pe un mandat complet (de 9 ani), ci doar pe restul de mandat al domnului Busuioc ( art. 46 alin. 6 din Legea nr. 94/1992).

Pe data 14 octombrie 2026, când se împlinea mandatul anterior, d-ul Paul Stănescu va pleca de la Curtea de Conturi, fără posibilitatea de a mai fi numit din nou. Indiferent că este numit sau nu și președinte al Curții de Conturi, mandatul său va fi inevitabil pe doar puțin peste 1 an.

Mai mult, nu va beneficia nici de pensia specială de magistrat, cum beneficiază toți consilierii Curții de Conturi, pentru că este nevoie de cel puțin jumătate dintr-un mandat complet, deci de 4 ani și 6 luni (art. 49 alin 5).

Astfel fiind, d-ul Paul Stănescu va renunța la influența pe care o are in PSD doar pentru 1 an de vacanță. Cineva probabil l-a păcalit

Revenirea asupra numirii domnului Mihai Busuioc de catre chiar Senatul României este perfect posibilă până pe 14 iulie 2025, când d-ul Mihai Busuioc ar urma sa depună juramantul. Coaliția guvernamentală, adică partidele care inițial au votat, poate oricând până atunci să pună în discuție o numire care să nu sfideze bunul simț si sa nu revolte societatea. În ce privește perspectiva contestației la Curtea Constituțională, ea este aproape nulă pentru că judecătorii CCR accepta in mod tradițional drept colegi pe oricine îi trimit partidele politice”, a postat Neacșu pe Facebook.