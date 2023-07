Patronul și administratorul azilului groazei de Mureș au fost reținuți pentru 24 de ore, anunță procurorii, care au mai spus că încă o altă persoană a avut aceeași soartă.

Trei suspecți sunt reținuți de către procurorii DIICOT Târgu Mureș. Aceștia sunt cercetați pentru organizarea unei grup infracțional organizat și implicare în trafic de persoane.

Gruparea infracțională, care se întreținea profitând de bătrânii rezidenți ai azilului groazei din Mureș, a fost înființată în 2020.

„La data de 28 iulie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, au documentat activitatea infracțională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Din cercetări a reieșit că, în anul 2020, bănuiții ar fi constituit un grup infracțional, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane, urmărind astfel obținerea unor foloase patrimoniale de pe urma exploatării unor victime, persoane vârstnice ori cu dizabilități, prin încasarea, sub paravanul unei asociații, a sumelor de bani provenite de la DGASPC ori de la aparținători.

Banii destinați îngrijirii persoanelor vătămate ar fi fost folosiți cu preponderență în beneficiul membrilor grupării”, spun procurorii DIICOT.

Bătrânii, supuși tratamentelor inumane

Procurorii DIICOT mai spun că persoanele vârstnice sau cele cu dizabilități care erau internate în locațiile gestionate de către acest grup infracțional erau supuse tratamentelor inumane.

„Persoanele vârstnice ori cu dizabilități, internate în locațiile gestionate de asociație, ar fi fost supuse unor tratamente inumane și degradante, prin exercitarea unor acte de agresiune fizică și psihică, privare de libertate, neadministrarea tratamentului medical adecvat, lipsa îngrijirii și asigurarea igienei.

La data de 27 iulie a.c., au fost identificate cinci persoane vătămate, toate cu dizabilități, aflate în subsolul unei clădiri aparținând asociației, cazate în condiții improprii, printre materiale de construcții, cu saltele așezate direct pe podea.

În aceeași clădire, într-o încăpere de aproximativ 3 metri pătrați, au fost identificate alte două victime, în stare avansată de degradare fizică și în imposibilitatea de a comunica”, arată DIICOT.

S-a dispus reținerea a trei persoane

„Până la acest moment, au fost identificate 56 de persoane, cazate în spațiile asociației, majoritatea aflate în evidența DGASPC Maramureș și Covasna.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Târgu Mureș au dispus reținerea a trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

În cursul acestei zilei, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș, cu propunerea de arestare preventivă a bănuiților, pentru 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, continuă DIICOT.

Cazul a fost descoperit de Centrul de Resurse Juridice

Membrii Centrului de Resurse Juridice, un grup implicat și el în descoperirile privind „azilurile groazei” din Voluntari, au fost cei care au aflat primii despre acest caz.

CRJ a vizitat joi centrul de îngrijire și asistență „Căsuța Lu’ Min” din Bărdești, după ce a primit o serie de sesizări.

„Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, patru persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (non-verbale şi incapabile a se deplasa).

(…) Imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului. După aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident şi pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanţă, pe care era un afiş pe care scria ‘Materiale de construcţii’.

Am solicitat deschiderea uşii şi am constatat că dincolo de aceasta mai erau câteva încăperi în care am găsit alte două persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 mp, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spaţiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau aşezate cărămizi”, informa CRJ într-un comunicat de presă.