Fostul mare tenismen, Ion Țiriac, are o pasiune care nu este împărtășită de majoritatea oamenilor. Miliardarul român este un împătimit al vânătorii, cu toate că mulți consideră acest hobby drept o cruzime față de animale.

De-a lungul timpului, acesta a organizat mai multe partide de vânătoare la care au participat oameni importanți, precum:

Ion Țiriac a dezvăluit în podcastul ”Prietenii lui Ovidiu” că va pleca acum în Noua Zeelandă și Namibia. Aici vor avea loc noi partide de vânătoare, însă animalele sunt mult mai speciale.

Având în vedere că are atâtea puncte că s-ar putea să fie un record mondial, mă duc până acolo să văd despre ce e vorba”, a dezvăluit Țiriac.

După Noua Zeelandă, el va merge în Namibia. Aici, fostul mare tenismen are de câțiva ani o proprietare. În această locație, el poate vâna animale care nu pot fi întâlnite nici în România și nici în Europa.

Acesta a spus că în 60 de ani a vânat doi elefanți. În plus a mai precizat că de când s-a apucat de acest hobby, a vânat tot ce se poate vâna.

„De 60 de ani eu am fost în Africa cel puțin o dată la vânătoare. Vânez tot ce se poate vâna și este ajuns la timpul de a vâna. De exemplu, elefant. Eu în 60 de ani am vânat doi elefanți. Și-am văzut mii, zeci de mii!”, a mai precizat acesta.

În cadrul aceluiași podcast, miliardarul român a precizat că există zone în care elefanții au devenit o problemă, la fel ca urșii în România.

Ion Țiriac a povestit că aceștia intră în orașe și caută hrană. Din cauza acestor animale, spune miliardarul, în zona de lângă Botswana și de lângă Zimbabwe nu mai există niciun arbore.

Totuși, acesta spune că animalele se apără cum pot din cauză că oamenii le restrâng teritoriile, la fel cum se întâmplă și la noi cu urșii.

Pe durata pandemiei, Ion Țiriac a investit 5,5 milioane de euro în achiziționarea unui teren în Africa. În plus, a alocat alte 2 milioane de euro pentru a sprijini proiectul de extindere a unui lac natural din regiune.

În Namibia, Ion Țiriac deține două vile de lux destinate oaspeților, opt bungalouri și o piscină. Acest complex este locul de plecare pentru safariuri și activități de vânătoare.

„Eram tinerel, din întâmplare, Costică Năstase când nu s-a prezentat o dată să joace cu dumnealui, m-au luat pe mine, m-au sculat, eu eram la Steaua pe vremea aia, așa, și să joc cu dumnealui, mă ducea vineri seara la Brașov, că familia mea era la Brașov, și duminică, atunci când se întorcea, mă întorcea și pe mine cu mașina. Și pe urmă m-am dus la o vânătoare, două trei, pe urmă am luat și pușca în mână, la 16-17 ani, și am devenit mare pasionat. O am și acum.

Africa pentru mine este un mit, e un drog Africa pentru mine. Cred că am peste 50 de safariuri în Africa. Acum locuiesc în Africa, în Namibia, am o proprietate extraordinar de mare și mă încântă foarte mult„, a declarat Ion Țiriac pentru cancan.ro.