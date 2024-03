Modificări privind intervenția în cazurile de atacuri ale urșilor

Într-un efort de a îmbunătăți intervenția în cazurile de atacuri ale urșilor asupra persoanelor și bunurilor, Senatul a adoptat luni o propunere legislativă ce vizează modificarea Ordonanței de Urgență 81/2021. Potrivit acestei propuneri, în echipa de intervenție va fi inclus și un polițist din raza teritorială competentă.

Propunerea legislativă a fost inițiată de un grup de parlamentari UDMR, PNL, PSD și neafiliați și a fost motivată de insuficiența numărului de jandarmi. De asemenea, în numeroase cazuri deplasarea la fața locului durează prea mult timp din cauza distanței mari de parcurs, iar acțiunile de prevenire și combatere a atacurilor urșilor sunt ineficiente.

„Pentru a soluționa deficiențele constatate se propune (…) suplimentarea echipei de intervenție, respectiv posibilitatea ca în cazul în care nu este disponibil un jandarm, sau prezența la fața locului nu se poate realiza într-un timp optim, sarcina acestuia să fie preluată de către un polițist”, se mai arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Doar în Buzău, jandarmii au intervenit în peste 300 de misiuni privind urșii în 2023

Menționăm că, anul trecut, doar în județul Buzău, jandarmii au acționat în peste 300 de misiuni în urma unor apeluri care au sesizat prezența urșilor în apropierea gospodăriilor. Autoritățile au atras atenția totodată că animalele sălbatice ajung în zone cu altitudini din ce în ce mai joase.

„Anul trecut am avut peste 300 de apeluri și misiuni în urma unor sesizări privind prezența unor urși pe raza județului, ocazie cu care am activat echipele de intervenție…Zona de semnalare a prezenței a coborât destul de mult față de anii trecuți. În ultima perioadă, chiar în acest debut de an am avut intervenții în zona Cernătești, Beceni, probabil de îndată ce va veni căldura vom avea mai multe intervenții. Am adoptat un dispozitiv care l-am simțit necesar, echipe de intervenție care au vizat aceste zone oarecum pretabile la astfel de intervenție și am acționat cu un echipaj pe Valea Slănicului, unul pe Valea Buzăului astfel încât să reducem din timpul de intervenție”, a transmis inspectorul șef al IJJ, Virgil Cueru.