Inițiativa şedinţei comune a fost făcută de reprezentanţii comisiilor de politică externă din Camera Deputaților și Senat: Titus Corlățean și Rozalia Biro. Întrunirea respectivă va avea loc marţi, 1 martie, la ora 12.00.

„La data de 16 februarie 2022 Comisiile pentru politică externă ale celor două Camere ale Parlamentului României l-au audiat pe domnul Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, pe tema provocărilor de securitate din bazinul lărgit al Mării Negre.

În urma audierii, s-a degajat consensul la nivelul structurilor de specialitate ale Parlamentului și respectiv reprezentantului Guvernului României privind oportunitatea adoptării, în perioada următoare, a unei declarații politice a Parlamentului României care să exprime susținerea statului român pentru integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”, se arată în memorandumul Rozaliei Biro și al lui Titus Corlățean.

„Menționăm, în acest context, că recent cele două Comisii menționale s-au raliat, inclusiv în baza avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe, textului declarației politice promovate pe aceeași temă de structurile parlamentare de specialitate ale Congresului SUA și respectiv Parlamentului European.

Față de cele de mai sus, propunem Birourilor Permanente să includă în perioada următoare pe agenda unei reuniuni comune a celor două Camere ale Parlamentului, un punct distinct privind adoptarea unei declarații politice pe linia celor două prezentate mai sus”, mai scrie în memorandum.

Reamintim că, recent, Klaus Iohannis a declarat că a discutat cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, despre sancțiunile împotriva Rusiei, după ce președintele rus Vladimir Putin a recunoscut oficial independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei.

Marți, 22 februarie, Klaus Iohannis a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, despre pachetul de sancţiuni care ar urma să fie aplicat Rusiei, după ce Vladimir Putin a încălcat Dreptul Internaţional şi a periclitat securitatea europeană de lângă Marea Neagră.

„Am avut o discuţie consistentă cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre pachetul de sancţiuni care va fi aplicat imediat după gravele încălcări ale dreptului internaţional de către Rusia care au dus la escaladarea situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre”, a scris Klaus Iohannis, marţi, pe Twitter.

