„Inteligența artificială poate amplifica fie claritatea, fie haosul în business”, a avertizat Liviu Sav, punctând că diferența nu mai stă în accesul la date, ci în modul în care acestea sunt folosite pentru a lua decizii rapide.

În acest context, Melinda Morariu, director general IMM Club, a punctat nevoia unui spațiu în care antreprenorii să discute despre soluții reale, nu teoretice. O problemă critică este claritatea financiară: Delia Mircea (Contzilla) a arătat că un adaos comercial de 50% se poate traduce într-o marjă reală de doar 6-7% după toate costurile, transformând stocurile în capital blocat care periclitează lichiditatea.

Speakerii invitați au oferit perspective esențiale asupra noii realități economice:

Comportamentul clientului: Valentin Bolboacă (Klain) a explicat că pentru consumator nu mai există distincție între online și offline , în timp ce Reka Nagy (Klain) a subliniat că încrederea este acum mai importantă decât prețul.



Noile căutări: Iulian Ghișoiu (Target Web) a avertizat că generațiile tinere caută în Social Media si AI, mai mult decât oricând, impunând trecerea către AEO (Answer Engine Optimization) si GEO ( Generative Engine Optimization )

Digitalizare și Date: Ovidiu Codreanu (DIH4Society) și Valeriu Filip (FGO) au definit tehnologia ca un instrument de conectare a datelor pentru decizii rapide , completând ideea Oanei Garcia că intuiția antreprenorială trebuie susținută de cifre clare.

Riscuri și Expansiune: Andrei Kelemen (Cluj IT Cluster) a îndemnat la gândire europeană , Tiberiu Stroe (Exim Banca Românească) a vorbit despre gestionarea activă a riscurilor , iar Emmett King a punctat adaptabilitatea echipei ca avantaj competitiv