Pandemia de coronavirus i-a afectat grav pe copii. Cum i-a schimbat pe cei mici

Psihoterapeutul analist și psiholog clinician la Clinica The Mind din București, Ilinca Balaș, este de părere că anul 2020, cel al pandemiei, poate fi caracterizat ca o gaură neagră.

”Prima întrebare care îmi vine în minte este ce s-a întâmplat în această perioadă, cu noi toţi (ce am trăit împreună, la nivel colectiv), dar şi cu fiecare în parte (care a fost experienţa distinctă, unică a fiecăruia dintre noi)? Un an şcolar, la prima vedere, dar, de fapt – un an de viaţă, care pare să semene mai degrabă cu o gaură neagră care a înghiţit timpul şi spaţiul şi din care ne străduim, cât, cum putem, să ieşim”, spune aceasta.