Preşedintele PNL, Ludovic Orban, continuă războiul, încă discret, al declaraţiilor cu Florin Cîţu, cel care-i va fi adversar la Congresul PNL din luna septembrie.

Orban spune că nu avea nicio cunoştinţă despre episoadele din trecutul premierului, nici după discuţiile cu acesta, nici după verificările legale ce au fost făcute, având în vedere postul ce-l ocupase Cîţu de ministrul al Finanţelor.

Ludovic Orban afirmă că i-a cerut lui Florin Cîţu să-şi ceară scuze în mod public. Mai mult, liderul PNL comentează că premierul României a adoptat un stil evaziv, chiar arogant, de a răspunde la întrebările ce i s-au pus pe acest subiect.

“Nu am avut niciun fel de informaţii legate de problemele care au apărut în spaţiul public săptămâna trecută. Nici în discuţiile personale care le-am avut cu domnul prim ministru, nici în procedurile legale de verificare pe care le-am derulat în poziţiile pe care le-am avut nu am primit aceste informaţii”, a declarat Ludovic Orban, luni seara, la Realitatea Plus.