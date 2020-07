„Inteleg ca Tudorel Toader ma amesteca in nerealizarile lui ca ministru al Justitiei. Am avut multe contre cu el, fiindca avizele pe ordonantele de urgenta pe care le trimiteam ca ministru al Muncii veneau totdeauna cu mare intarziere.

Dar habar nu am de vreo directiva pe care trebuia el sa o transpuna in legislatie si inteleg ca oricum subiectul era paralel cu legislatia pe munca. De atfel, despre OUG pe Justitie aflam toti ministrii doar in sedinta de guvern si se pot lua inregistrarile din guvern ca sa se vada ca nu am avut vreo legatura cu subiectul.

Pana mai ieri spunea ca il refuza pe Liviu Dragnea cand i-ar fi cerut vreo OUG. Sa inteleg ca ii era mai frica de mine decat de seful partidului? 🤗 Ce tare eram si nu stiam… 😂😂😂”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

De la ce a pornit totul

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat că România trebuie să plătească amenda de trei milioane de euro din cauza fostului ministrul al Muncii, Olguța Vasilescu, care nu l-a lăsat să dea OUG pentru a scăpa țara de amendă.

„Nu aveți gândire politică”, mi-a spus Lia Olguța Vasilescu atunci când s-a opus adoptării OUG pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor. De altfel, ea s-a opus și proiectului de lege!”, a spus Tudorel Toader.