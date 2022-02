Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a consideră că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în domeniul sănătății a fost foarte prost realizat. În declarația sa de miercuri, edilul spune că a descoperit „toate nebuniile şi hoţiile” din PNRR. De asemenea, ea a punctat lipsa de spitale din zona Olteniei.

Lia Olguța Vasilescu a răbufnit: Am descoperit toate nebuniile și hoțiile din PNRR! E absolut halucinant

„Am fost foarte supărată când s-a publicat PNRR. Pentru spitalul de pediatrie din Craiova, am citit PNRR din scoarţă în scoarţă şi am descoperit toate nebuniile şi hoţiile care erau în el. Câţiva bani s-au dat pe consultanţă, faptul se afectează bugetul de pensii pentru următorii 50 de ani, fapt fără precedent. În nicio ţară din UE nu există vreun angajament ca timp de 50 de ani să nu se schimbe vreo lege aşa cum e în cazul nostru, legea pensiilor.

Am văzut şi lipsa de spitale. Sunt 49 de spitale din zona Ardealului şi câte 3-4 spitale de câte fiecare oraş. Niciunul pentru Oltenia. Niciun spital nou contruit în viitorii ani pe PNRR în Oltenia!

Am depus toate documentele. De când am anunţat acest lucru, toţi hashtagiştii îmi spun că e vina funcţionarilor din Primărie, în condiţiile în care am depus documentele la timp odată cu celelate oraşe.

Am revenit la adresă la şase luni distanţă când am văzut că ni s-a răspuns la prima adresă. Ştiam că aveam unul dintre proiectele cele mai aproape de maturitate”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, la România TV.

Olguța Vasilescu: Ministerul Sănătății nici măcar nu a fost consultat

Ea a precizat că a cerut explicații din partea ministerului Sănătății în ceea ce privește lipsa de spitale în Oltenia, dar a primit un răspuns „absolut halucinant”. Lia Olguța Vasilescu spune că ministerul i-a transmis că niciun funcționar de la Sănătate nu a lucrat la PNRR și nici măcar nu au fost consultați.

„După ce am văzut lista de 49 de spitale, dintre care niciunul din Oltenia, am cerut explicaţii Ministerului Sănătăţii să mi se spună cu nume şi prenume care sunt funcţionarii care au stabilit ce spitale sau ce oraşe vor beneficia de spitale prin PNRR.

Răspunsul Ministerului Sănătăţii a fost pentru mine absolut halucinant, anume că niciun funcţionar din Ministerul Sănătăţii nu a lucrat la PNRR, nu a fost nici măcar consultat. Nici măcar nu li s-a cerut să stabilească vreun criteriu. N-au ştiu absolut nimic! Singura care a avut legătură cu acest PNRR a fost o doamnă secretar de stat din partea USR, o doamnă Migiu, care a fost legată direct de ministra Sănătăţii de la acea vreme tot de la USR”, a mai precizat primarul Craiovei.