Cristian Tudor Popescu a comentat cele mai recente declaraţii ale lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, în legătură cu presiunile la care a fost supus de către Liviu Dragnea.

„Domnul acesta, pe care l-am numit „Mătreață cu față”, domnul Tudorel Toader, și o să explic de ce, a venit după un an. Un an de când a fost „priponit” Dragnea. După un an, apare acest domn și ne spune cum „l-a presat” pe el Dragnea, cum „i-a pus genunchiul Dragnea genunchiul pe gât”, așa ne spune, să dea ordonanța de urgență cu amnistia și grațierea, și el „Nu și nu!”. A rezistat „eroul”.

Atunci când zice că s-a întâmplat asta, domnul acesta nu și-a dat demisia și nu a ieșit la TV, așa cum a ieșit acum, să spună „Îmi dau demisia din pricina presiunilor inimaginabile care se exercită nu numai asupra mea, ci și asupra Justiției din această țară pe care o reprezint!”. Spunea: „N-am nicio problemă, discutăm. Suntem mai multe centre de gândire” spunea domnul Toader”, a spus CTP în cadrul emisiunii Cap Limpede de pe Digi24.

„Unii ar putea să mai facă un scenariu (…) Domne, e o înțelegere”

Cristian Tudor Popescu subliniază că, la vremea respectivă, Tudorel Toader a tăcut mâlc şi nu a protestat, dându-şi demisia, ci a fost dat afară.

„Demisia nu și-a dat-o. A fost dat afară. Și a tăcut mâlc. Nu a spus un cuvințel, dintre cele pe care le spune acum”, explică CTP, potrivit digi24.ro.

Jurnalistul vorbeşte şi despre momentul ales al dezvăluirilor. Există o explicaţie pentru care Tudorel Toader recunoaşte toate acestea abia acum?

„Întrebarea e simplă: De ce a venit acum să ne spună astea domnul Tudorel Toader?

Unii ar putea să mai facă un scenariu. Sunt scenariști mulți. Ar putea să spună: „Domne, e o înțelegere” – mai ales că a apărut împreună cu Dăncilă, despre care nu vreau să comentez nimic -, a apărut împreună cu ea, a apărut acum ca să dea în tabăra Dragnea din partid”, a mai comentat Cristian Tudor Popescu.