Lia Olguța Vasilescu a reacționat, ieri, după ce Mugur Isărescu a declarat că ia în calcul înghețarea salariilor.

”Urasc sa am totdeauna dreptate! Nu v-am spus ca pacalicii astia nu vor aplica legea salarizarii? Au inghetat-o! După ce vă bagă și madam Bau Bau de la Muncă taxarea suplimentară a salariului pentru sustinerea Pilonului 2, veti avea si salariile scazute! Toti! Nu doar bugetarii! Sa vedem ce zic si de pensii… Care mai aveti sperante si credeti ce v-au spus astia: ca nu va taie! Ar fi bine sa ramaneti macar cu ce a dat PSD-ul, că in plus sigur nu va fi nimic! 🤗”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat vineri într-o conferință de presă că înghețarea salariilor pentru următorii doi ani pentru a evita o recesiune în România este o soluție care presupune, însă, costuri sociale uriașe.

„Aceasta e o variantă. Cifrele sunt clare, nu trebuie să te chinui prea mult. Pot fi și alte soluții. Majorarea impozitării afundă într-o politică prociclică. Eu înclin spre o astfel de soluție. Dar nu se iese ușor, nici pe partea cealaltă nu ieși ușor cu societatea dacă mentii niște promisiuni și nu le pui în practică. Suntem în an electoral, asta înseamnă politică prociclică și dificultatea de a ieși din ea”, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu.

Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a recomandat recent înghețarea salariilor cel puțin doi ani, pentru a evita intrarea României în recesiune.

„Ceea ce îngrijorează este faptul că unii parametri ai structurii cheltuielilor sunt într-o poziţie mai precară comparativ cu anul 2008, ceea ce va face mai dificilă administrarea recesiunii. Astfel, ponderea cheltuielilor cu salariile ajustate pentru cheltuielile sociale imputabile era în 2008 de 35,1% din sarcina fiscală, iar în 2018 era de 38,9% din sarcina fiscală.

Similar, ponderea cheltuielilor sociale în sarcina fiscală era în 2008 de 36,9%, iar în 2018 de 41,5 %. În consecinţă, ponderea celor două tipuri de cheltuieli luate împreună au crescut de la 72% din sarcina fiscală în 2008 la 85,8% din sarcina fiscală în 2009, anul recesiunii severe”, a declarat Lucian Croitoru.

