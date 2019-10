„Am trait s-o aud si pe-asta! Un jurnalist spune ca doamna Violeta are o sarcina grea „sa repare harababura lasata in Ministerul Muncii de Olguta Vasilescu”. Sunt fan! Abia astept sa vad cum abroga Legile salarizarii si pensiilor si mai prind 5 la suta la urmatoarele alegeri, dupa ce se intorc la situatia de dinainte de „harababura”, adica la salarii si pensii cu 50 la suta mai mici!

PS. Liderii de sindicat ma suna sa imi spuna ca ei se pregatesc de proteste. Daca fac tot dansul pinguinului, zic sa nu se deranjeze!”, a comentat Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Anterior, acesta a mai avut o reacție, tot pe pagina sa de socializare, în care a comentat anunțul lui Ludovic Orban care a spus că miniștri cabinetului său se vor deplasa la ministere pentru a solicita situaţia la zi.

„Deci, mor de ras cu astia! Orban isi pune „ministrii” care nu au nicio calitate inca, fiindca nu au fost votati de parlament, sa mearga peste ministrii din cabinetul Dancila, care asigura legal interimatul pana la un nou guvern legitim ales in parlament, sa mearga in ministere sa „ceara socoteala”. Imi vine o replica despre ce ar putea primi, dar ma abtin, ca sunt o doamna! A uitat sa le spuna sa puna parul pe ai nostri, cum le spunea primarilor prin tara! Deci, cum asa ceva? 😂😂😂”, a punctat Lia Olguța Vasilescu.

