Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, arată într-un mesaj postat miercuri pe internet că viitorul guvern, care va veni după cel demis al PSD, va fi obligat de lege să crească salariul minim, chiar dacă nu dorește acest lucru.

Precizarea vine în contextul în care premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut mai degrabă o poziție critică la adresa acestei inițiative.

”Nu vreți să mai creșteți salariul minim! Vă dau însă o veste… Trebuie să o faceți, fiindcă legea salarizării e corelată cu salariul minim din programul de guvernare PSD… Salariul minim trebuie să ajungă la 2500 brut până în 2021, fiindcă atât e minimul în legea salarizării. Vă spun asta fiindcă nu vreți să departajați privații de bugetari! Voi ați spus-o! Deci, lăsați garagața și creșteți salariile la oameni, măcar cu suma pe care am asigurat-o noi în plus în fiecare an de guvernare!”, a scris Olguța Vasilescu pe contul său de Facebook.

”PSD mărește salariul minim pentru a patra oară de când a preluat guvernarea țării și face dovada că respectă până la capăt programul de guvernare votat de alegatori in 2016. Deși este interimar, guvernul Dăncilă poate să adopte această măsură în temeiul prevederilor Codului Muncii”, a adăugat ea.

