Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, aduce românilor dornici de vacanţe oferte pentru toate gusturile şi toate buzunarele, fie că sunt în ţară sau în străinătate, pe plaje exotice, la SPA, fie în călătorii culturale, de aventură sau de business.

Unii turoperatori vin şi în acest an cu oferta deja tradiţională de un euro cazare în insulele greceşti, alţii lansează plata vacanţelor cu magneţi de frigider (suveniruri) sau reduc cu până la 50% orice vacanţă contractată pe perioada târgului.

Sunt însă şi cazuri în care operatorii preferă să ocolească Romexpo, dar oferă sejururi vacanţe la fel de tentante la preţ pe site-urile proprii sau la sediile agenţiilor.

Organizatorul Târgului, Romexpo, susţine că februarie este luna ideală pentru a-ţi planifica şi rezerva vacanţele pentru 2020. Astfel, la TTR vor fi prezenţi peste 310 agenţi şi tour-operatori din Africa de Sud, Albania, Bulgaria, Croaţia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Israel, Italia, Maroc, Palestina, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, Tunisia, Turcia şi Ungaria.

Oferte variate

În plus, diferenţele culturale şi geografice ale celor mai fumoase şi spectaculoase locuri din lume sunt dezvăluite prin participările oficiale la târg ale Africii de Sud, Bulgariei, Greciei, Israelului, Republicii Moldova, Marocului, Palestinei şi Tunisiei.

Christian Tour, cel mai mare operator român de chartere de pe piaţa locală, se prezintă la Târgul de Turism cu o ofertă variată atât în ceea ce priveşte destinaţiile propuse amatorilor de călătorii, cât şi în privinţa tarifelor.

„Dorim ca toţi cei care vizitează standul Christian Tour în intervalul 20-23 februarie să găsească vacanţa dorită, indiferent că vorbim despre persoane în căutare de chilipiruri sau vizitatori dispuşi să aloce un buget mai mare pentru un pachet turistic.

Interes pentru vacanțele de vară

Prin urmare, revenim cu oferta de cazare de la 1 euro (valabilă în Corfu, doar pe anumite plecări şi în anumite unităţi de cazare). De asemenea, avem pentru turiştii care pleacă în vacanţă cu chartere cu autocarul o reducere de 50% la transport (pe destinaţiile Corfu, Thassos, Zakynthos, Riviera Olimpului, Halkidiki).

Pentru că ne aşteptăm ca interesul turiştilor să fie foarte mare pentru vacanţele de vară – este şi cel mai bun moment pentru a-şi planifica şi achiziţiona pachetul pentru concediul mare, din vară – ofertele Christian Tour vizează în special pachetele în destinaţii de litoral.

Astfel, avem reduceri de 100 de euro/camera la sejururi în Creta şi Rodos, reduceri de până la 400 de euro la pachetele de vacanţă în destinaţii ca Antalya, Egipt, Creta, Kos, Zakynthos, Rodos, Bodrum, Mallorca, Tenerife”, a declarat Raluca Hatmanu, director de marketing şi comunicare Christian Tour, conform Agerpres.

Reduceri la Early Booking

Compania de călătorii Eximtur, chiar dacă nu participă cu stand la TTR 2020, derulează pe toată perioada desfăşurării ediţiilor de primăvara ale târgurilor turistice din ţară, respectiv în intervalul 14 februarie – 7 martie 2020, o campanie de reduceri de primăvară.

Aceasta cumuleză reducerile specifice perioadei Early Booking cu un discount suplimentar acordat pentru orice vacanţă, în orice destinaţie. Reducerile cumulate pot ajunge până la 28% şi se vor aplica rezervărilor făcute în perioada menţionată, atât în on line, pe site-ul companiei, cât şi direct în agenţii.

„Am ales să nu participăm anul acesta la Târgul de Turism al României, ne concentrăm în această perioadă eforturile în direcţia unei serviri cât mai prompte a clienţilor de la nivelul întregii ţări, care ne apelează fie direct în agenţii, fie îşi fac rezervările online. Venim în întâmpinarea lor cu reduceri asemeni celor pe care le-am fi oferit la târg, astfel ca nu mai este necesară deplasarea clienţilor noştri până la locurile de desfăşurare a târgurilor, îşi pot face rezervările pentru vacanţele dorite prin intermediul site-ului nostru sau apelând una dintre cele 22 de agentii Eximtur de la nivelul ţării.

În această primăvara vom fi prezenţi cu stand doar la Târgul de Turism „Vacanţa” de la Timişoara, în perioada 28 februarie – 1 martie 2020″, a declarat Mihaela Drăghici, director de comunicare Eximtur, potrivit sursei citate.

Discounturi până la 50%

Iar turoperatorul Paralela 45 va derula o campanie de reduceri speciale cu ocazia Târgului de Turism, cu discounturi cuprinse între 10 şi 50% din tariful de cazare, în funcţie de destinaţie, şi se cumulează cu cele aplicate în perioada de Early Booking.

Campania se derulează în perioada 18-24 februarie şi este disponibilă pe portalul paralela45.ro, în agenţiile din reţea şi la standul Târgului Naţional de Turism al României, organizat la Romexpo, precizează Agerpres.

La finalul campaniei, reducerile din perioada de înscrieri timpurii se diminuează, treptat, până la finalul lunii martie.

„Şi în acest an am luat decizia de a lansa în avans perioada de reduceri ocazionată de târgul de turism pentru a veni astfel în sprijinul turiştilor din întreaga ţară care doresc să îşi achiziţioneze vacanţe cu reduceri. Cea mai spectaculoasă creştere estimăm că o va avea Egiptul, în acest an, la 100.000 – 120.000 de turişti. Şi în Hurghada, şi în Sharm el Sheikh sunt hoteluri bune, noi, frumoase, cu all inclusive, mâncarea este bună. Vacanţa în Egipt este o alternativă la Antalya, unde au fost anul trecut aproape 250 de mii de români”, a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Promoții inedite

Dacă la ediţia din toamnă, Dertour a premiat spontaneitatea invitând iubitorii de călătorii să vină la standul său cu bagajul de mână făcut şi să se înscrie în cursa pentru câştigarea uneia dintre cele două vacanţe de două persoane, 100% gratuite, acordate pe loc, anul acesta a lansat o altă promoţie inedită: plata cu magneţi de frigider.

Astfel, turiştii care vin la standul Dertour la Târgul de Turism cu 10 magneţi din vechile vacanţe, primesc 100 de euro reducere la cumpărarea unei noi vacanţe, la alegere din cele Early Booking marca Dertour.

Cei care vor să plătească cu suveniruri pot alege din destinaţii populare şi foarte iubite de români, precum Turcia, Grecia sau Spania, sejururi în fascinantele Tunisia şi Egipt sau pe meleaguri exotice, precum Bali – care are sezon vara, sau Thailanda, faimoasă pentru plajele paradisiace şi cele mai spectaculoase apusuri.

„Invităm românii să-şi convertească micile amintiri din vechile vacanţe în bani pentru una nouă, oferindu-le acest mod inedit de plată. Cu atâtea oferte şi destinaţii, ai toate şansele să rămâi cu capul în noua vacanţă. Ne-am pregătit şi la această ediţie a Târgului de Turism cu pachete avantajoase pe toate gusturile, în destinaţii cât mai diverse, ca fiecare să-şi poată alege vacanţa perfectă”, spune Cosmin Marinof, CEO Travel Brands, operator al brandului DERTOUR în România.

Concepte noi

Turoperatorii grupului Aerotravel, AeroVacanţe şi CruiseHub, au pregătit pentru Târgul de Turism oferte speciale, cu reduceri de până la 50%, care sunt valabile pentru sejururile în Insula Skiathos.

Pachetele sunt dezvoltate sub conceptul „Smart Vila”, un produs atractiv pentru turişti datorită preţurilor accesibile pentru şapte nopţi de cazare, avion inclus, transferuri şi asistenţă turistică, într-una dintre cele mai frumoase destinaţii ale Greciei. La standul AeroVacanţe pot fi găsite, de asemenea, oferte speciale de târg pentru vacanţe în Antalya, Puglia, Ischia şi Caraibe.

„În fiecare an, AeroVacanţe efectuează cercetări de piaţă şi destinaţie şi, ulterior, consolidează produsele existente şi dezvoltă noi pachete de călătorie. Pentru că o singură opţiune nu este ideală pentru alegerea vacanţei perfecte, anul acesta vă propunem diversitate. AeroVacanţe vine cu un portofoliu de produse în tendinţe şi destinaţii de călătorie frecventate chiar şi de marile celebrităţi ale lumii. Printre produsele noi pot să vă menţionez deja Ischia, Puglia şi Caraibe” , a declarat Horea Beleneş, director general AeroVacanţe.

