Oana Sîrbu a fost infectată cu noul coronavirus. Deși a evitat virusul timp de mai bine un an de zile, la filmările pentru paștele 2021, vedeta a renunțat la masca de protecție pentur câteva minute, în care a reușit să se infecteze.

Aceasta a declarat că a respectat toate normele impuse de medici, s-a protejat corespunzător, însă doar într-o pauză de la filmări a decis să renunțe la masca de protecție.

După cinci zile de la acest eveniment, vedeta a început deja să reismtă simptomele. A avut febră, apoi a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Pentru a-i proteja pe toți cei din jurul său, Oana Sîrbu a stat departe atât de copilul său cât și de tatăl ei

„Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere. La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute, atât am dat masca jos, într-o pauză, și asta a fost.

La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare! Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitivă. Am stat departe de copil, de tatăl meu. Sper să nu se mai repete“, a declarat Oana Sîrbu, la un post de televiziune.

Oana Sîrbu și-a pierdut mama

Amintim faptul că Oana Sîrbu a trecut printr-un an extrem de dificil. După ce a fost infectată cu noul coronavirus, vedeta și-a pierdut și mama în vârstă de 87 de ani, persoană de care era extrem de apropiată.

„Am rămas doar cu tata. Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea, toți trecuți de a doua tinerețe. Am rămas doar ramura tânără din familia noastră. Eu am fost foarte apropiată de ai mei pe tot parcursul vieții. Am fost extrem de legată de ei, chiar dacă tata nu ar fi vrut să fac meseria asta. Știa cât de greu este.

Dar asta nu m-a împiedicat să nu am o relație foarte bună cu ei. Eu și cu fratele meu am încercat să le umplem sufletele cu bucurie. Am încercat să o pun pe picioare pe mama, dar nu s-a mai putut. Se apropia de 87 de ani”, a mai spus Oana Sîrbu.