Decizie importantă luată de Oana Roman pentru mama sa!

Pentru ca Mioara Roman să beneficieze de îngrijirile de specialitate de care are nevoie, dar şi de un confort cât mai mare, Oana a decis să o mute pe mama sa într-un hotel de lux, de patru stele.

Oana Roman spune că a căutat mult timp, pe internet, un loc potrivit unde să stea mama sa, până să descopere acest concept nou pentru România. Mioara Roman este acum cazată la un hotel de lux, dar are avantajul că beneficiază şi de toate îngrijirile medicale de care are nevoie, scrie Cancan.

Oana Roman a mărturisit că face renovări acasă, în acest moment, aşa că este foarte mult zgomot şi praf. Fiica fostului premier a preferat să nu o aducă pe mama sa într-un astfel de mediu, unde nu s-ar simţi, în mod sigur, confortabil, astfel că ales această opţiune cu hotelul de lux, considerând că acesta îi va aduce sentimentul de acasă.

Mioara Roman mai are căderi de tensiuni, iar Oana spune că preferă această variantă, cu asistenţă permanentă din partea specialiştilor, decât să fie nevoită să cheme ambulanţa, având în vedere situaţia actuală în plină pandemie de COVID.

Vedeta a mai precizat că o va aduce pe mama ei acasă la ea, deîndată ce renovările vor fi finalizate şi va găsi şi persoana potrivită pentru a o putea supraveghea non-stop.

“Deocamdată, nici n-am găsit persoana potrivită, spațiu avem, dar cu noul tratament pe care îl are, eu trebuie să fiu sigură că ea este 100% OK. Are zile, de exemplu, în care a făcut o cădere de tensiune, eu dacă eram cu ea acasă, ce făceam? Mai ales cu situația asta”, a povestit Oana Roman, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.