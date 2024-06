De câteva luni, Oana Lis depune eforturi considerabile pentru a asigura soțului ei, Viorel Lis, un confort deplin și tratamentele esențiale pentru problemele sale de sănătate. A fost nevoită să vândă diverse obiecte din casă pentru a strânge bani pentru medicamente.

Deși a renunțat cu ușurință la multe dintre ele, amanetarea verighetelor a fost unul dintre cele mai grele momente din viața sa, povestește vedeta.

Vedeta a spus că aceasta a fost o experiență dureroasă. După ce a amanetat verighetele, ea a postat pe Facebook despre acest subiect.

Oana Lis a adăugat că în acel moment a primit ajutor și a reușit să recupereze verighetele, deși situația era dificilă.

„Poate cel mai greu mi-a fost când am dat la amanet verighetele, aia a fost cel mai dureros și chiar am postat pe Facebook atunci, pentru că nu aveam cui să-i spui, nu voiam să atrag atenția. Atunci, m-a ajutat cineva și le-am recuperat, era un moment foarte greu, în care trebuia să chem pe cineva acasă cu un aparat și costa foarte mult, nu aveam în acel moment și voiam să chem doctorul. Nu am regretat, dar era și o încărcătură emoțională, nu doar un inel de aur”, a declarat Oana Lis.