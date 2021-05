Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Oana Bulexa: Cel mai de succes proiect de anul trecut a fost implementarea sistemului de lucru la distanță în condiții optime pentru oamenii din agenție. A fost prioritar să le oferim toate instrumentele și know-how-ul necesare pentru a-și desfășura eficient activitatea, am investit în traininguri foarte diverse și în programe de dezvoltare, ne-a preocupat intens sănătatea lor mentală și am reușit să le transmitem un sentiment de siguranță într-o perioadă cu foarte multe incertitudini.

Cel mai mare câștig a fost acela că am reușit să ne păstrăm echipa intactă, deși au fost perioade în care business-ul a avut, evident, de suferit din cauza pandemiei. Nu am tăiat salarii, nu am recurs la șomaj tehnic, ci ne-am dat seama că dacă unii dintre oamenii din echipă au rămas fără proiecte, ei pot contribui la câștigarea de noi clienți și se pot reconverti pe alte servicii, care au fost intens solicitate în pandemie. Un exemplu bun a fost departamentul de organizare de evenimente, care s-a trezit peste noapte fără o listă întreagă de proiecte, dar care s-a adaptat voluntar aproape instantaneu și a ajutat alte departamente, care se confruntau cu un volum de muncă peste puteri. Flexiblitatea de a da noi roluri oamenilor ne-a adus și o rată de succes de 75% în câștigarea de noi clienți, o gură de oxigen binemeritată după primele câteva luni de pandemie, care au fost cu adevărat dificile.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Oana Bulexa: Suntem într-un moment important în viața agenției, în care facem un mare pas înainte din punct de vedere al serviciilor oferite și al mixului de talente din echipă. Pandemia a evidențiat niște oportunități clare și ne-a forțat (ce bine!) să progresăm rapid pe anumite soluții pe care le-am implementat mult mai rapid decât într-o perioadă de lucru obișnuită.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Oana Bulexa: Cel mai important este un proces ambițios de business transformation și de integrare a unor soluții de date în consultanța de comunicare pe care o ferim clienților.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Oana Bulexa: Prin natura muncii noastre, ne-am permis să implementăm rapid, în martie 2020, sistemul de lucru la distanță. Și contrar primelor noastre temeri, echipa a rămas sudată, oamenii au colaborat foarte bine între ei și am reușit să ne păstrăm sentimentul de unitate, de familie, de siguranță.

Provocarea a venit în momentul în care în echipă au început să vină oameni noi. Pentru ei e mult mai dificil să se integreze cu adevărat, să înțeleagă cultura companiei, să treacă prin procesul de introducere (induction). E o problemă de care nu e străină nicio companie care și-a angajat oameni în această perioadă. Și sunt necesare procese și eforturi diferite pentru a asigura aclimatizarea noilor angajați față de ce făceam înainte de pandemie.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Oana Bulexa: Interacțiunea noastră directă cu administrația, fie locală, fie centrală, este una marginală. Însă clienții noștri sunt în linia întâi și știm că speră la un dialog mai transparent și la un acces mai facil la autorități, lucru care se întâmplă de tot mai des. Derulăm, uneori, proiecte de comunicare în parteneriat cu autoritățile și avem surprize frumoase. În mod cert, lucrurile evoluează în bine, iar rigiditatea tradițională a instituțiilor statului începe să dizolve. Ca în orice domeniu, omul sfințește locul, iar cele mai bune interacțiuni le-am avut când am întâlnit oameni cu dorință reală să facă schimbări în bine pentru comunități.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Oana Bulexa: Mă rezum (cu greu) la un singur sfat, care cred că este esențial: să aibă răbdare, să reziste tentației de a arde etape. Meseria de om de comunicare este o meserie care nu se învață de o zi pe alta, dar clar înveți ceva nou în fiecare zi. Pui cărămidă peste cărămidă, te lovești de noi provocări și așa crești, așa devii mai bun. Sunt conștientă că asta poate suna old school pentru generațiile de tineri care văd că lumea din jur se mișcă cu o viteză amețitoare, iar tentația de job hopping e omniprezentă, dar nu îți clădești o carieră solidă avansând doar pe cartea de vizită. Dacă ajungi într-o companie care este interesată să investească în creșterea ta, care știe să te asculte, care îți oferă oportunități și o perspectivă mai largă, ăla e locul de muncă perfect.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Oana Bulexa: 10 ani sunt mulți ca perioadă de referință pentru schimbări în industria noastră. Cred că vom trece prin schimbări interesante cu mult înainte să fi atins acest prag de 10 ani.

Deși suntem o industrie creativă și de consultanță, vom asista clar la o tendință tot mai extinsă de automatizare a unor activități, mai ales a celor consumatoare de timp și cu valoare adăugată mică.

Și va trebui să ne punem serios problema acestor automatizări, pentru că va creștere tot mai mult importanța serviciilor de consultanță cu valoare stategică pentru companii și branduri. Clienții vor veni către noi cu probleme de reputație tot mai sofisticate, cu provocări cu care nu s-au mai întâlnit. Vor avea nevoie de minți capabile și rapide, care să le ofere soluții nu doar de comunicare, ci de business.

Cred, de asemenea, ca viitorul este al companiilor de PR care oferă consultanță data-driven, care produc și demonstrează valoare, care oferă clienților certitudini, nu presupuneri.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Oana Bulexa: Cred, în primul rând, că e un cuvânt de care se vorbește uneori în șoaptă, în PR, deși nu trebuie să ne fie frică să vorbim deschis despre bani. În industria noastră, banii ar trebui să însemne o remunerație corectă pentru valoarea pe care o aducem prin serviciile de consultanță pe care le oferim. Iar asta deschide posibilitatea de a investi în dezvoltare, în creșterea unoi noi profesioniști, în soluții mai sofisticate, în procese de lucru data-driven, care în final sunt tot în beneficiul clienților care apelează la astfel de servicii.