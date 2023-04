Am decis să dezbatem subiectul cu domnul avocat Alexandru Mușătoiu din Timișoara, specializat în divorț, dreptul familiei, respectiv drept civil și comercial, care ne-a oferit câteva informații despre modul în care diferă un divorț „de business” de unul normal.

Există un anumit gen de divorț, să-i zicem „de business”, care diferă de unul normal?

Nu neapărat, divorțul tot divorț rămâne, dar există oameni de business, oameni care ocupă poziții de conducere în companii multinaționale, care pot avea nevoi diferite în cadrul unui divorț decât, să zicem, oamenii obișnuiți care trec prin procedură.

La ce vă referiți? Ce nevoi diferite ați identificat?

Aș zice că discreția este coordonata principală în cazul oamenilor de business sau al managementului corporatist. Discreția, lipsa de publicitate și de scandal. La polul opus există o categorie de oameni care exact asta caută în cadrul unui divorț sau al unui partaj – scandal.

Vă referiți la discreție din partea avocatului?

Nu, mă refer la întreaga procedură de divorț. La avocat nu se numește discreție ci secret profesional, confidențialitate avocat-client. E adevărat că mai există avocați care simt nevoia să se laude când semnează un contract cu un „nume sonor”, hai să-i zicem așa, dar după părerea mea acest lucru denotă doar lipsă de profesionalism.

Și cum pot obține această discreție dacă celălalt soț vrea să facă scandal, de exemplu?

Oamenii de business au o altă atitudine, o conduită de zi cu zi diferită de majoritatea oamenilor. Din experiența mea, indiferent dacă celălalt soț vrea sau nu scandal, problema este de la bun început plasată în mâinile avocatului și el decide strategia de abordare a cazului. Chiar în cazul menționat de dumneavoastră, dacă se dorește scandal, pot exista negocieri bilaterale prealabile, propuneri, întâlniri, în orice caz există modalități de persuasiune pentru a evita scandalul.

Puteți să ne dați exemple de asemenea modalități?

Aș prefera să evidențiez filosofia care stă la baza oricărei negocieri: toată lumea vrea ceva, nimeni nu face scandal gratuit. Unele persoane vor faimă, altele bani și bunuri materiale, altele doar o dovadă de respect. Dar toată lumea vrea ceva. După ce identifici dorința, îi poți expune problema persoanei respective astfel încât să înțeleagă ce crede că are de câștigat, ce are de câștigat de fapt și ce are de pierdut. De obicei se ajunge la un acord.

Caz în care divorțul se face la notar, nu?

Sigur, se poate face la notar, se poate face la starea civilă sau, în cazul în care procesul de instanță fusese demarat deja de către cealaltă parte, se poate solicita pronunțarea unei sentințe care să nu cuprindă culpa vreunei părți sau detalii din viața lor personală. Dacă s-a ajuns deja în instanță, se poate înlătura proba cu martori, se poate solicita o ședință secretă, nepublică, cu ușile închise în anumite cazuri. Există soluție pentru fiecare caz în parte. Important e ca viitorii foști soți să înțeleagă că eleganța rezolvării problemei le profită amândurora.

Sunteți solicitat să asistați clienții chiar și în cazul unui divorț prin înțelegere la notar?

Bineînțeles, avocatul e prima oprire în astfel de cazuri. Înainte de orice înțelegere există multă negociere, mai ales în cazul oamenilor potenți financiar care au atât venituri mari cât și bunuri de valoare ridicată în proprietate comună, mai exact proprietate devălmașă cum i se spune.

De ce credeți că acest gen de oameni preferă discreția?

Pentru că țin la imaginea lor și pentru că preferă să-și investească energia în alte părți decât într-un scandal. Toți au concurenți, hateri, angajați, subordonați, colegi sau șefi pe care doresc să-i țină departe de viața lor personală. Altfel, în cazul în care picanterii din cadrul unui proces public de divorț ar ajunge la urechile unora dintre cei menționați, ar urma probabil bârfe sau ironii iar aici am putea intra deja pe tărâmul hărțuirii morale la locul de muncă.

Ce se întâmplă în cazurile în care scandalul nu poate fi evitat, bănuiesc că există și acestea?

Sigur că există. Divorțul e o traumă pentru toată lumea implicată, în special pentru copii. Ce vreți să spuneți e ce se întâmplă când scandalul public nu poate fi evitat, deoarece o formă mai gravă sau mai puțin gravă de scandal există tot timpul și în privat. Din punctul meu de vedere ca avocat nu se schimbă nimic de esență – misiunea mea e să urmăresc îndeplinirea intereselor clientului meu, doar tacticile se schimbă.

Porniți la război cum ar veni?

Exact! Și pornim atât de hotărâți încât facem adversarii să regrete profund că au ales calea războiului!