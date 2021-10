Petrecerea de botez a micutului reprezinta o zi de basm pentru parinti. Isi si doresc sa ii ofere bebelusului lor o zi extraordinara. Acestia viseaza la realizarea petrecerii inca inainte ca acesta sa se nasca si stabilesc de cele mai multe ori detaliile esentiale ale evenimentului precum locatia, formatia de muzica/DJ si fotografii.

Botezul in esenta reprezinta de fapt un cadou inedit oferit de parinti copilasului, deoarece acesta nu isi aminteste momentele pregatite, si astfel nu se poate bucura decat de amintirile ramase peste timp realizate meticulos de fotografi.

Parintii pregatesc de fapt aceasta petrecere in mare parte pentru confortul invitatilor, alaturi de care isi doresc sa petreaca pana in zori nasterea si crestinarea micutului.

Ziua cea mare a crestinarii copilului se imparte in doua etape importante. In prima parte a zilei responsabilitatile parintilor se impart cu cele ale nasilor. Pentru crestinarea micutului la biserica, nasi sunt responsabili pentru cumpararea trusoului tematic al copilasului, costumasul in care acesta urmeaza sa fie imbracat la petrecere si un cadou semnificativ pentru micut. De asemenea, tot nasii trebuie sa cumpere pentru slujba si lumanari botez si sa achite taxa de la biserica.

De partea a doua a zilei, de petrecerea propriu-zisa si tot ceea ce tine de animarea acesteia se ocupa parintii.

Principalele etape pe care parintii trebuie sa le respecte in organizarea botezului sunt:

Stabilirea datei si rezervarea orei la biserica Gasirea salii sau spatiului in care urmeaza sa se desfasoare petrecerea Rezervarea formatiei sau DJ-ului responsabili de realizarea atmosferei Realizarea contractului cu furnizorii de servicii precum foto video, ursitoare, candy-bar si tort, animatii pentru eveniment, cabine foto Stabilirea tematicii evenimentului in functie de stilul pe care isi doresc sa il abordeze parintii si bineinteles respectand modelele potrivite in functie de stilul copilului. In functie de aceasta vor fi organizate decorurile pentru petrecere, biserica, imbracamintea copilului si invitatiile. Realizarea listei de invitati si alegerea modelului de invitatii potrivit in functie de tematica aleasa. Puteti alege fie o invitatie in format fizic cat si una in format digital. Invitatiile digitale personalizate dupa bunul plac au beneficiat de o crestere deosebita in tendinte si cat mai multi dintre tinerii parinti opteaza pentru acestea. Stabilirea alaturi de reprezentantii localului sau de organizatorii evenimentului a decorului pentru biserica, sala/ curtea restaurantului.

Daca veti alege sa puneti la punct toate detaliile intr-un timp mai indelungat astfel incat sa nu fiti stresati sau presati de termene limita, totul va fi exact asa cum va doriti, iar petrecerea bebelusului va capata cu siguranta aspecte de basm.

In marea si importanta zi a copilului, parintii trebuie sa se bucure de fiecare moment alaturi de acesta si sa profite din plin de emotiile trezite, deoarece acestea sunt unice.