O vedetă TV a devenit ambasador

Importatorul SsangYong în România anunţă îinceperea unui parteneriat cu prezentatoarea TV Roxana Ciuhulescu. Acordul marchează începutul unei noi campanii SsangYong în Romania prin care WAE Ltd, importatorul mărcii coreene la noi, în Ungaria, Cehia şi Slovacia îşi propune să popularizeze modelele constructorului asiatic într-un mod mai puţin obişnuit pentru un astfel de brand. Pentru a îşi îndeplini rolul, Roxana a ales să conducă în următorul an un SsangYong Rexton 4x4, cu transmisie automata în şapte trepte şi echipare Premium.

“Ma bucur mult ca SsangYong a revenit in forta pe piata din Romania. Constructorul coreean este un brand cu o istorie in spate, atat ca vehicule de strada cat si in sporturile cu motor. Ma leaga amintiri frumoase de SsangYong, in urma cu doi ani am participat cu un SsangYong in Campionatul National de Rally Raid. Iata ca a sosit momentul unei noi colaborari, de data asta cu o masina de strada. De-a lungul celor 18 ani de cariera in presa auto, am avut ocazia sa testez multe masini insa putine le-am ales sa-mi fie partener zi de zi. Este inceputul unei noi colaborari frumoase si sper indelungate, mai ales ca sunt in continuare implicata in motorsport. Noul Rexton este perfect pentru familia mea numeroasa, este o masina de teren perfecta, bine dotata, care nu consuma mult, este silentioasa, impozanta si are forme impunatoare. Pentru mine, masina are suflet si trebuie sa faca corp comun cu soferul. Intotdeauna mi-am respectat si ingrijit masinile pentru ca si ele au avut grija de mine”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

In prezent, WAE Ltd importa si distribuie prin intermediul retelei sale de dealeri autorizati SsangYong patru modele ale constructorului coreean. In prim plan este Rexton, un SUV de clasa D+, cel mai popular model al coreenilor in Romania. Suplimentar clientii din Romania pot cumpara si SUV-urile mici, Tivoli si XLV sau medii, Korando, modele aliniate la toate pretentiile pietei auto din prezent.

In 2019 SsangYong va introduce pe piata din Romania inca 2 modele noi, a 5-a generatie a modelului Korando si probabil cel mai mare pick-up de pe piata romaneasca.

In Romania, SsangYong si-a inceput reconstructia retelei de dealeri si reparatori dupa o pauza de cativa ani. In prezent exista 12 showroomuri in tara, cu 7 mai multe decat anul trecut, 15 puncte de service, iar vanzarile marcii au crescut fata aceasi perioada a anului trecut cu 500%.