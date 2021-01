Fosta vedetă Pro TV, Roxana Ciuhulescu a scris pe blogul personal despre dramele prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, în contextul în care unii s-au plâns că anul 2020 a fost cel mai greu de până acum, având în vedere pandemia de coronavirus.

Pentru a arăta că se poate și mai rău, Roxana Ciuhulescu a notat că, pentru ea, cel mai greu an a fost anul 2017, atunci când a trecut prin diferite greutăți. Aceasta povestește că anul 2017 a prins-o pe holurile de la secția de terapie intensivă din cadrul Spitalului Militar, acolo unde, bunica sa era în stare gravă.

La final de ianuarie, într-o zi de luni, am alergat prin tot orașul ca să prind ora 16:00 lângă ea. Am avut o premoniție. Deși era în aceeași stare, i-am șoptit ceva la ureche, am îmbrățișat-o și am ieșit. Câteva ore mai târziu, aveam să mă țin de uși, să-mi jelesc Mămăița. Mă alina doar gândul că suferința ei luase sfârșit și acum era liniștită. Era deja cu îngerii” a scris Roxana Ciuhulescu, pe blogul său.

În cadrul aceluiași articol pe blogul ei, Roxana Ciuhulescu precizează că a mai trecut printr-un moment dramatic atunci când a fost însărcinată cu cel de-al doilea copil. Fosta vedetă Pro TV a povestit că se afla într-o vacanță cu familia când a simțit că ceva este îneregulă cu copilul pe care îl purta în pântece și a mers de urgență la spital.

„Urma cea mai lungă vacanță din viața mea/noastră: aproape 4 săptămâni! Asta se întâmpla în a doua de Crăciun. Și am zburat fericiți către mare și soare.

N-am ajuns nici bine acolo că, imediat, am crezut că se rupe pământul sub mine. Puiul din pântec era în pericol, sângeram și am fugit către spital. Am sunat-o pe doctorița mea, Cezara Bucur, în mijlocul nopții. Buimacă de somn, m-a întrebat dacă am luat din România acele medicamente pe care mi le-a prescris. Ce era mai important, uitasem acasă, pe pat. Îmi venea să-mi smulg părul din cap. Farmaciile din Phuket nu-mi vindeau medicamentul acela, decât cu rețeta de la medic. Nu aveam așa ceva. Am ajuns la spitalul de urgență.

Era noapte, ora 1, iar medicul de gardă care vorbea engleza “de-l dureau mâinile”, mi-a explicat că vrea să-mi facă o ecografie, să vadă dacă bebelușul mai are puls. Am stat în camera de gardă două ore, timp în care medicul se uita la ecograf ca la OZN-uri. După îndelungi căutări, recunoaște că nu știe dacă mai trăiește copilul. Am avut senzația că el, de fapt, face parte din personalul de la curățenie, că nu e nicidecum un medic. Am părăsit spitalul la ora 03:00 dimineața, fără niciun rezultat. La ora 11:00, m-au anunțat că avea să mă vadă medicul specialist.

M-am reîntors în spital, la ora menționată. Ba am ajuns chiar mai devreme, de frică să nu fie orașul blocat și să-mi pierd programarea. Urma să intru în cabinet când, deodată, iese o gravidă cu o sarcină mare, ce plângea de mama focului. Doi brancardieri au venit și au luat-o pe sus, ca să nu leșine de plâns. Copilul ei murise în burtă, iar femeia era distrusă.

Cu un mare nod în gat, am intrat în cabinet. Un medic zâmbitor m-a primit și mi-a zis același lucru ca medicul de gardă: “haideți să vedem dacă mai are puls copilul”. Picioarele îmi tremurau și mi-am jurat că, dacă bebelusul meu va avea același destin ca acela dinaintea mea, îmi fac bagajele și nu mai calc niciodata în Thailanda.

În câteva minute, doctorul mi-a dat cea mai mare veste: copilul era bine! Mi-a prescris medicamentul pe care mi-l dăduse și dr. Bucur și pe care l-am achiziționat de la farmacia spitalului” a mai povestit Roxana Ciuhulescu.