Roxana Marinescu-Schwartz este prima vedetă din showbiz-ul românesc care a fost diagnosticată cu COVID-19. Fosta vedetă Playboy, care este soția unui celebru medic estetician, a fost internată la ”Matei Balș” din Capitală, unde se află în prezent. Femeia pare că se simte bine. Atât de bine încât și-a făcut și poze pe patul de spital, anunță portalul de știri Cancan.

Spitalul nu este totuși un paradis pentru fostă vedetă Playboy. Soțul ei, Victor Schwartz, a povestit că femeia a mâncat doar o felie de parizer toată ziua și că nu are apă. El a afirmă, pentru Gândul, că ”i s-a zis să bea apă de la toaletă”.

Au fost plecați în Israel

Cei doi, împreună cu copilul lor, au fost plecați în urmă cu o lună în Israel și Grecia. Soțul ei a vorbit, în premieră, despre situația mai puțin plăcută în care se află fostul iepuraș Playboy: ”Acum câteva seri, Roxana a întâmpinat mici dificultăți respiratorii și legate de simțul mirosului. Pentru că s-a panicat, eu i-am spus să sunăm la Salvare. Au venit cei de la SMURD, au dus-o la spital, i-au făcut testul și după aceea au adus-o acasă”.

Au trecut două zile, nu au primit nicio veste de la doctori, așa că fostul iepuraș Playboy și soțul ei au devenit agitați. ”După două zile, când am realizat că rezultatul (n.r. pentru COVID-19) întârzie, am început să mă agit și să dau telefoane. Am descoperit că este diagnosticată pozitiv și mi-au spus că o să vină un echipaj ca să o ducă la spital și să o interneze. Ea se simte bine, dar i-au spus că, până nu o să îi iasă două teste pozitive, nu o lasă acasă”, a declarat Victor Schwartz pentru Cancan.