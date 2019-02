Breaking news! O nouă plângere penală împotriva Laurei Codruța Kovesi!

Fosta şefă a DIIICOT, Alina Bica a anunţat că îi face plângere penală Laurei Codruţa Kovesi. ”Am acceptat să intervin pentru a sublinia că plângerea penală nu are legătură cu procesul de selecţie în care doamna Kovesi se află în raport cu Parlamentul European. Prima dată, această plângere a fost formulată în luna iunie 2018. La vremea respectivă, nu anunţase niciun fel de intenţie cu privire la o eventuală candidatură. Nu se purtau discuţii legate de anumite calităţi pe care domnia sa le-ar fi avut în anumite dosare. Am formulat plângerea la vremea respectivă deoarece în dosarul penal cu pricina, am fost arestată nelegal 80 zile. La finalul procesului, am fost declarată nevinovată. Am formulat plângere împotriva doamnei Kovesi şi împotriva domnului Popovici pentru săvârşirea a două infracţiuni - represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Plângerea s-a întemeiat pe trei aspecte importante: declaraţia domnului Simu dată în apel în faţa judecătorilor în care acesta a explicat cum a fost scos de domnul Popoviciu, mai multe zile, şi obligat să mintă în ceea ce mă priveşte, declaraţiile domnului Mihăilescu, declaraţiile domnului Pop Șerban şi un raport al Inspecţiei Judiciare din aprilie 2015 în care IJ referitor la acel dosar spunea că m-am comportat corect”, a zis Alina Bica la Antena 3.

Alina Bica a spus că va cere sechestru pe bunurile Codruţei Kovesi şi va cere daune de 2 milioane de euro. “Eu nu caut răzbunare, eu caut dreptate.Nu vreau să aibă parte de tratamentul pe care l-am avut eu”, a spus Alina Bica. Întrebată cum comentează faptul că Laura Codruţa Kovesi ar putea intra în puşcărie, Alina Bica a punctate: ” Va înfunda puşcăria pe drept, nu pe poveşti inventate ca alţii”.