David Popovici a ieșit, din nou, învingător! Sportivul a câștigat medalia de aur în finala de la 200 m liber a Campionatului Mondial de înot pentru juniori din Peru. Popovici a realizat un timp de 1:46,18. Pe locul doi s-a clasat Daniel Meszaros din Ungaria, care a realizat un timp de 1:48,19. Următorul a fost Filippo Berxtoni din Italia, care a primit bronzul, după ce a avut un timp de 1:49,05.

David Popovici nu numai că a câștigat o nouă medalie de aur, dar a stabilit și un nou record al competiţiei.

”România şi-a trecut în cont o nouă medalie de AUR la această ediţie a Campionatului Mondial de înot pentru juniori de la Lima. Succesul a fost realizat de extraordinarul David Popovici, în finala probei de 200 m liber. Sportivul antrenorului Adrian Rădulescu a încheiat cursa cu timpul de 1:46.18 min. şi a câştigat fără emoţii medalia de AUR cu un nou record al competiţiei”, anunţă Federaţia Română de Nataţie.

🇷🇴David Popovici strikes again taking the 200m Freestyle title in Lima 2022😮 #FINALima2022 pic.twitter.com/ZsgbxYFFa5

— FINA (@fina1908) September 1, 2022