Mai exact, este vorba despre Iran. Această țară din Orientul Mijlociu este capabilă să producă șase astfel de bombe nucleare într-o lună și 12 în cinci luni. Potrivit experților, „capacitatea de arme nucleare a Iranului este acum mai periculoasă ca niciodată, în timp ce relațiile sale cu Occidentul sunt la un nivel scăzut”.

Orientul Mijlociu. Autoritățile iraniene au anunțat că au început lucrările de construcție a unui nou reactor nuclear de cercetare în Isfahan, în centrul Iranului. Această decizie vine la doar câteva zile după ce au dezvăluit planurile pentru un complex ce va include patru centrale nucleare la Sirik, amplasat în sudul Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, notează AFP.

Centrul de Cercetare Nucleară din Isfahan găzduiește trei reactoare existente. Noul reactor de cercetare are o capacitate de 10 megawați. Acesta este planificat să fie utilizat ca sursă de neutroni pentru testarea combustibililor și materialelor nucleare. Va fi folosit, totodată, pentru producția de radioizotopi utilizate în industrii și în medicina nucleară, notează Irna.

🇮🇷| Iran is building ANOTHER nuclear reactor

Iran has kicked off the building process of a 10-megawatt nuclear research reactor in the central city of Isfahan. pic.twitter.com/1uUq1xjspX

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) February 5, 2024