Pakistan a ripostat atacând Iranul

La doar două zile după ce Iranul a desfășurat atacuri în interiorul teritoriului pakistanez, a precizat un oficial de rang înalt. Această acțiune a fost răspunsul la atacurile conduse de Iran pe teritoriul Pakistanului. Acțiunea ar fi vizat militanți baluchi, conform informațiilor furnizate Reuters.

Trei femei și patru copii au murit, conform informațiilor disponibile până în acest moment.

Oficialii pakistanezi nu au confirmat oficial atacurile. Presa iraniană a raportat că mai multe rachete au lovit un sat din provincia Sistan-Baluchistan, situată la granița cu Pakistanul. Conform acestor surse, trei femei și patru copii, toți ne-iranieni, au fost declarați decedați în urma acestor atacuri.

Marți, Iranul a declarat că a atacat baze militare legate de Israel în Pakistan. În replică, autoritățile pakistaneze au precizat că au fost afectați civili și că doi copii au pierit în urma atacurilor. Pakistanul a avertizat că va exista o responsabilitate asumată de Teheran și vor exista consecințe.

„Pot doar să confirm că am efectuat atacuri împotriva unor grupuri armate antipakistaneze care au fost vizate în Iran”, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de informaţii pakistaneze, citată de AFP.

Salman Masood, jurnalistul care se ocupă de acoperirea evenimentelor din Pakistan pentru The New York Times din 2021, a informat pe platforma X (anterior cunoscută sub numele de Twitter) că forțele aeriene pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în timpul nopții asupra taberelor separatiste Baluch din Iran.

Conform relatării jurnalistului, au fost vizate cel puțin șapte astfel de tabere, situate între 40 și 50 de kilometri în interiorul teritoriului iranian.

Atacul vine la scurt timp de la atacurile cu rachete și drone ale Iranului

Într-un interval de mai puțin de 24 de ore de la utilizarea de către Iran a „rachetelor și drone-urilor” pentru a lovi două baze ale sediului central al grupării Jaish al-Adl (cunoscută și sub numele de Armata Justiției în limba arabă) în provincia Baluchistan din Pakistan, au fost efectuate aceste atacuri aeriene din partea Pakistanului.

Ministerul Afacerilor Externe al Pakistanului a caracterizat atacul aerian drept o încălcare fără provocare a spațiului său aerian de către Iran, desfășurat în interiorul teritoriului pakistanez.

Iranul și Pakistanul își adresează frecvent acuzații reciproce. Acestea se referă mai ales la faptul că ar acorda permisiunea grupurilor de rebeli pentru a opera de pe teritoriul celeilalte țări în vederea lansării de atacuri. Totuși, intervenția oficială a forțelor armate este rar întâlnită în aceste incidente.