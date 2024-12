Deși cauza exactă a morții nu a fost dezvăluită oficial, presa americană a relatat că actorul din „Die Hard 2” și „Fright Night” se confrunta de mult timp cu diabet. Reprezentanții săi au sugerat că această afecțiune ar fi contribuit la deces, notează Deadline.

Art Evans este amintit de fani pentru rolul său memorabil din filmul „Die Hard 2”, dar și pentru apariția sa din thrillerul horror „Fright Night” din 1985. De-a lungul carierei sale, actorul a jucat în numeroase producții de film și televiziune.

Actorului îi supraviețuiesc soția sa, Babe Evans, și fiul său, Ogadae Evans. Familia a solicitat presei să le respecte intimitatea în aceste momente dificile.

„Art nu a fost doar un actor incredibil, ci și un soț devotat, un prieten și o sursă de lumină pentru toți cei care l-au cunoscut”, a spus soția sa, Babe, într-o declarație. „Râsul, pasiunea și dragostea sa de viață ne vor lipsi profund. În timp ce inimile noastre sunt grele, sărbătorim moștenirea de bucurie și inspirație pe care o lasă în urmă.”

Art Evans va rămâne în memoria publicului ca un actor talentat, cu o carieră bogată, care a marcat producții importante din cinematografie și televiziune.

A fost un talent remarcabil care a atins multe vieți cu munca sa

LyNea Bell și Charleen McGuire, reprezentantele sale, și-au amintit de el ca de „un talent remarcabil care a atins multe vieți cu munca sa. Tuturor celor care l-au cunoscut le va fi foarte dor de el”.

Născut la 27 martie 1942 în Los Angeles, Evans a apărut la Frank Silvera’s Theater of Being înainte de a obține primul său rol creditat pe ecran într-un episod din 1976 din Chico and the Man. De atunci, a acumulat mai mult de 120 de credite de film și televiziune.

Evans a apărut în filme precum Death Wish (1974), Leadbelly (1976), Fun with Dick and Jane (1977), The In-Laws (1979), The Apple Dumpling Gang Rides Again (1979), Christine (1983), Fright Night (1985), Ruthless People (1986), Native Son (1986), School Daze (1988), Tales from the Hood (1995) și The Story of Us (1999).

La televiziune, Evans l-a interpretat pe funcționarul de la poștă Morgan în adaptarea serialului ABC 9 to 5 (1980) din 1982-’88. Printre celelalte apariții televizate ale sale se numără episoade din M*A*S*H, The Fall Guy, Hill Street Blues, 227, In the Heat of the Night, Doogie Howser M.D., A Different World, Mad About You, Family Matters, Walker Texas Ranger, The X-Files, Monk, Everybody Hates Chris, The Sarah Silverman Program, Last Man Standing și The Proud Family: Louder and Prouder.