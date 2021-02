O cunoscută vedetă a revenit la PRO TV! Mai precis este vorba despre Andreea Raicu, cea care s-a întors pe micile ecrane pentru a prezenta emisiunea lui Cătălin Măruță împreună cu Horia Brenciu.

Amintim că Andreea Raicu și Horia Brenciu îl înlocuiesc pe Cătălin Măruță pentru că acesta a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus. Așadar, soțul Andrei se află în carantină cu familia. Asta nu l-a împiedicat din a se uita la prima ediție moderată de către Andreea și Horia.

Cătălin Măruță a fost surprins de prestația noului cuplu de televiziune și le-a transmis felicitările sale.

Fanii emisiunii au avut parte de surprize încă de la începutul ediției dar nu s-au așteptat să o vadă pe Andreea Raicu cântând.

Cei patru membrii ai familiei Măruță se află în izolare după ce toți au fost testați pozitiv pentru coronavirus.

Starea de sănătate a acestora este bună, Andra fiind singura care s-a confruntat cu dureri musculare. Din fericire, acestea au dispărut după câteva zile.

”Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta.

Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva.

David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere.”, dezvăluia Cătălin Măruță, înainte ca David șă fie și el confirmat cu virusul.