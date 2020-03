Este vorba despre îndrăgita actriță Raluca Aprodu.

Raluca Aprodu este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film de la noi. Prima ei întâlnire cu camera de filmat a fost la vârsta de 17 ani, iar de atunci a apărut în numeroase filme și seriale TV, printre care și „Câini”, film premiat, în care a jucat alături de Dragoș Bucur. În prezent o putem vedea și în piese de teatru precum „Beginners”, „Crima din strada Lourcine”, „Livada de vișini”, „Memoria apei”, „Nebun din dragoste”, „Pădurea spânzuraților”, „Regele Lear”, „Trei surori” sau „UFO”.

„Pentru mine această experiență înseamnă, în primul rând, reîntâlnirea cu oameni dragi. Pe Adrian Nartea îl știu de aproape 17 ani. Am crescut cumva împreună în breasla aceasta. Pe Adrian Silisteanu și pe Jesus del Cerro îi știu de când aveam 22 de ani. În prima zi în care am ajuns pe platoul de filmare VLAD mi-am dat seama că lucrasem, la un moment dat, cu fiecare persoană din echipă. De exemplu cu Maria, make-up artistul, am lucrat la primul meu film, la 21 de ani. Am stat aproape 3 săptămâni împreună, în Bosnia. Deci pentru mine, să fiu alături de ei, a fost cel mai natural lucru”, a declarat Raluca Aprodu.

Noul sezon VLAD este plin de suspans și ne aduce noi personaje care vor influența cursul acțiunii. Recent s-a mai alăturat o actriță echipei de actori ai serialului, este vorba de Manuela Hărăbor, pe care o vom vedea în seara aceasta, în episodul doi al sezonului.

