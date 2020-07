EMS Floor Group, cea mai mare companie de pardoseli pe bază de rășină, cu sediul central în România, estimează pentru anul în curs afaceri de 11,4 milioane de euro, în creștere cu 22% față de 2019, avans generat de proiectele pe care le execută pe cele cinci piețe europene pe care activează – România, Belgia, Luxemburg, Franța și Ungaria.

Fondată în 2010 de frații Claudiu și Marius Baciu, EMS Floor Group, o companie antreprenorială cu capital integral românesc, își propune, de asemenea, ca până în 2025 să devină ”cel mai dorit angajator” din industria de profil în Uniunea Europeană și să depășească pragul de 20 de milioane de euro cifră de afaceri.

Investiție inițială exclusiv bazată pe economii proprii

Cu o investiție inițială exclusiv bazată pe economii proprii, după mai mulți ani de muncă în străinătate, Claudiu și Marius Baciu au înființat firma specializată în pardoseli denumită 4M Pardoseli, pe care în 2015 au rebranduit-o, devenind European Multisolutions Systems Group (EMS Floor Group).

Pe piețele pe care este prezent, grupul operează cu trei divizii specializate în pardoseli, hidroizolații și recondiționări de pardoseli: EMS Floor Systems, EMS Hydro Systems și EMS Polishing.

”EMS Floor Group s-a născut din dorința de a ajuta oamenii din jurul nostru și de a contribui la prosperitatea acestora. Planul companiei s-a conturat încă din adolescență, însă am pus bazele companiei doar după ce am învățat noi înșine ”cum se face” și am strâns capitalul necesar pentru primul an de activitate. Ne-am împărțit și rolurile: Claudiu și-a asumat responsabilitatea de a învăța să facă business, să negocieze și să vândă, în timp ce Marius a plecat să lucreze în străinătate și să identifice piața pe care urma să demarăm afacerea”, au explicat fondatorii începuturile EMS Floor Group.

”Cel mai important activ îl reprezintă oamenii”

EMS implementează sisteme de pardoseli pentru o varietate largă de spații din diferite sectoare: industria alimentară, industria automotive, parcări, fabrici de produse farmaceutice, producție, retail, spații comerciale, clădiri de birouri, clinici medicale, școli, terenuri de sport, spitale și chiar închisori.

Compania lucrează cu toate sistemele de aplicare profesionale cunoscute în Europa, ceea ce îi conferă flexibilitate și adaptabilitate pentru orice tip de proiect, la orice nivel de complexitate.

”Lucrând cot la cot cu aplicatorii, am înțeles că într-o companie ca a noastră, cel mai important activ îl reprezintă oamenii, de aceea preocuparea noastră principală este investiția în dezvoltarea lor profesională. Avem 140 de angajați care lucrează simultan în cele cinci țări unde activăm.

Investim permanent în echipele noastre, asta am făcut dintotdeauna, iar gradul de retenție a personalului este de 97%. Anual, 50% din totalul investițiilor companiei reprezintă pregătirea și perfecționarea personalului”, a declarat Claudiu Baciu, cofondator al EMS Floor Group.

Venituri importante din contractele internaționale

Trei sferturi din echipa EMS Floor Group reprezintă personal de execuție (80 de aplicatori – n.n.), provenind din județele Cluj și Alba, dar și din alte zone ale României.

Deși este companie fondată în România, cu capital integral privat românesc, EMS Floor Group realizează venituri importante din contractele internaționale. În fiecare an, compania a înregistrat creșteri pe toate piețele în care activează, inclusiv în România.

Potrivit fondatorilor, pentru piața locală, estimările cifrei de afaceri din anul acesta iau în calcul o creștere de 30%, puțin adică o dinamică peste media grupului. În România, proiectele sunt preponderent private, beneficiarii fiind companii din industria de componente auto, producție industrială și alimentară.

Primul și cel mai mare proiect derulat de EMS Floor Group în România a fost, de altfel, parcarea subterană de la Piața Universității din București, proiect realizat în 2012, iar primul proiect internațional realizat a fost pentru un gigant farma în Ungaria.

Alte proiecte importante realizate în România au fost pentru fabrica de baterii de la Bistrița sau pentru COSM FAN, companie din sectorul agroalimentar. În străinătate, printre proiectele de anvergură se numără sistemul de pardoseli pentru cea mai mare închisoare din Belgia, respectiv, sistemul de pardoseli pentru retailerul Auchan, în Luxemburg.

”Soluții de readucere în țară a tuturor echipelor”

În prezent, divizia EMS Hydro Systems este implicată, în România, într-unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră – autostrada A10 – care interconectează autostrăzile A1 și A3, legând orașele Sebeș, Alba Iulia, Teiuș, Aiud și Turda. Compania realizează hidroizolația podurilor.

În prima jumătate a anului, blocajul generat de pandemie, a reprezentat o adevărată piatră de încercare, cei doi fondatorii find nevoiți să-și regândească rapid strategia de business și să ia în calcul o creștere mai mică a cifrei de afaceri.

”Inițial, estimările noastre de creștere erau mai mari, însă, din cauza pandemiei, credem că anul acesta anumite proiecte vor avansa mai încet, astfel că estimăm o creștere de 22 % a cifrei de afaceri consolidate. Observăm în anumite zone o scădere a apetitului, și aici mă refer la malluri sau ansambluri imobiliare. În străinătate, acum se pune accentul pe lucrări publice – parcări școli, spitale”, a explicat Claudiu Baciu.

În același context, Marius Baciu, cofondator EMS Floor Group, a adăugat că ”șantierele lucrau, în lunile care au trecut din 2020, la capacitate maximă și, din cauza închiderii țărilor, am fost nevoiți să găsim soluții de readucere în țară a tuturor echipelor, în timp record”.

”Putem onora simultan proiecte de anvergură”

Potrivit acestuia, în perioada de lockdown, compania și-a continuat însă activitatea pe șantierele din România, unde aveau proiecte în derulare în industria agroalimentară și farmaceutică.

În 2020, în afara investițiilor prestabilite – logistică și personal, compania și-a propus să înceapă construcția noului său sediu de birouri din România, la Turda, investiție estimată la 2 milioane de euro, reprezentând fonduri proprii, finanțare bancară, fonduri atrase prin programul IMM Invest dar și fonduri europene.

Pe termen mediu, plecând de la potențialul piețelor pe care operează, fondatorii EMS Floor Group și-au propus să devină angajatorul preferat în industria în care activează.

”Deja, noi suntem compania cu cea mai mare capacitate de a aloca forță de muncă proprie pe proiecte, ceea ce înseamnă că putem onora simultan proiecte de anvergură, pentru că echipele noastre sunt înalt specializate și pot livra proiectele la standarde europene. Ne propunem să consolidăm acest avantaj, să ne dezvoltăm echipele de aplicatori și să putem onora tot mai multe proiecte”, a declarat Marius Baciu.