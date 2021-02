Prim ministrul Florin Cîțu a semnat decizia prin care Corina Licea a fost numită președintele Institutului Național de Administrație. Aceasta a primit și rangul de secretar de stat. Decizia șefului Guvernului a fost deja publicată în Monitorul Oficial.

Amintim că aceasta a fost propusă miercuri de către USR-PLUS pentru această funcție. În comunicatul trimis atunci de către alianță era precizat faptul că aceasta are peste 20 de ani de experiență în resurse umane în România și în Marea Britanie, la nivelul multinaționalelor și al companiilor românești. Consultant pentru Banca Mondială în formarea personalului din administrația publică.

A fost director de resurse umane la Coca-Cola România

Ea a lucrat sapte ani pentru cea mai mare companie de pe piata de bauturi din Romania, iar in ultimul an a fost consultant independent in resurse umane. In cariera sa, Licea a ocupat pozitii similare de resurse umane in mai multe companii private din Romania si din afara tarii, potrivit LinkedIn.

Institutul National de Administratie functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, condusa de Cseke Attila (UDMR). Rolul Institutului este de a pune in aplicare directiile Guvernului privind eficientizarea administratiei publice prin profesionalizarea personalului din administratia publica centrala si locala.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea