Povestea incredibilă a tinerei care nu a mai băut apă de un an de zile! Cum a reușit să rămână în viață?

De cele mai multe ori, vedetele spun că apa și hidratarea cu multe lichide este secretul din spatele frumuseții și sănătății lor. Totuși, acesta nu este cazul atunci când vine vorba de tânăra din Bali.

Este vorba despre Sophie Patrik, o specialistă în nutriţie şi antrenoare de yoga. Aceasta a mărturisit că de când şi-a schimbat modul de viaţă nu mai are dureri articulare, nu mai are pungi sub ochi, iar pielea ei a început să capete strălucire şi mai multă energie.

„M-am confruntat mult timp cu o inflamare la nivelul feței și a articulațiilor. Arătam de parcă sufeream de o boală. Medicii îmi spuneau că nu este nimic în neregulă cu mine și că pot scăpa de pungile de sub ochi cu ajutorul chirurgiei plastice”, a spus ea, conform Hauterrfly.com

Cum a aflat de această dietă?

Potrivit celor spuse de ea, a auzit prima dată de această dietă de la un prieten și a decis să o folosească pentru a scăpa de balonare.

„Am auzit de dieta aceasta de la un amic, am decis să o încerc și am observat imediat rezultatele. Apa de la robinet și apa îmbuteliată îmi suprasolicită rinichi și mă balonează. Nu am nevoie de ea pentru a mă hidrata”, a mai spus Sophie Patrik, potrivit sursei menționate.

Totuși, tânăra a mărturisit că i-a fost extrem de greu să nu bea apă în fiecare zi, atunci când se afla la începutul acestei diete.

„E cea mai bună terapie. În loc să mânânci şi să bei, ai timp să te concentrezi pe alte lucruri. Mă simt mai bine ca oricând, foarte energică”, a conchis Sophie Patrik.

Cum se numește dieta?

Dieta urmată de tânăra respectivă se numește „dry fasting”. Aceasta nu permite consumul de alimente lichide, iar specialiştii în sănătate spun că renunţarea completă la apă poate să fie foarte periculoasă pentru sănătate şi se poate ajunge la probleme serioase.

Potrivit acestora, oamenii se pot confrunta, printre altele, cu deshidratare, scăderea tensiunii arteriale, afecțiuni renale și urinare, deficiențe nutritive sau chiar stări de leșin.