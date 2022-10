Cine va fi noul ministru al Educației? Propunerea venită din partea liberalilor (SURSE)

În cursul zilei de luni, 3 octombrie, Partidul Național Liberal (PNL), condus de Nicolae Ciucă, a venit cu o propunere pentru funcția de ministru al Educației. Așadar, surse liberale spun că este vorba despre Ligia Deca, cea care în prezent ocupă funcția de consilier prezidențial. Aceleași surse spun că la vot au fost înregistrate două abțineri.

Decizia de numire a unui nou ministru al Educației vine după ce, joia trecută, Sorin Cîmpeanu a anunțat pe pagina sa de Facebook că și-a dat demisia din Guvern. La vremea respectivă, fostul ministru spunea că demisia a venit din propria inițiativă.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine.

Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească”, spunea Sorin Cîmpeanu în mesajul respectiv.

Sebastian Burduja a fost numit interimar la Ministerul Educației

La o zi după demisia lui Sorin Cîmpeanu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, anunțase că portofoliul de intermiar la ministerul Educației a fost preluat de Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

„Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație.

În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ.

Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în cadrul coaliției de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”, spusese și prim-ministrul României, Nicolae Ciucă.