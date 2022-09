După anunţul aşteptat de mulţi privind demisia lui Sorin Cîmpeanu din funcţia de ministru al Educaţiei, după scandalul de plagiat ce a zguduit Guvernul în ultimele zile, funcţia nu a rămas prea mult timp vacantă.

Sebastian Burduja preia interimar Ministerul Educaţiei

A fost repede numit un ministru interimar, până la desemnarea noului deţinător plin al portofoliului de la Educaţie.

Astfel, noul ministru interimar al Educaţiei va fi Sebastian Burduja, actualul ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Anunţul a fost făcut, vineri dimineaţă, de către purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Reamintim că, joi seară, premierul României, Nicolae Ciucă, a anunţat că a acceptat demisia lui Sorin Cîmpeanu din funcţia de ministru al Educaţiei.

„Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație.

În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ.

Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în cadrul coaliției de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”, a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

Sorin Cîmpeanu, despre cei care l-au acuzat de plagiat: Habarnişti, analfabeți puri

Sorin Cîmpeanu este acuzat că ar fi plagiat, într-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, alături de care a semnat, în 2000, ca al patrulea autor, nouă pagini dintr-un curs universitar.

Fostul ministru le-a răspuns dur acuzatorilor, afirmând că „sunt un fel de habarnişti în domeniul educaţiei” şi că îndrumătorul de lucrări practice pe care şi-a pus semnătura „a fost realizat foarte profesionist, respectând toate regulile, în interesul studenţilor”.

Sorin Cîmpeanu a mai precizat astfel de acuzații sunt lansate de către cei care „îşi doresc cu orice preţ să blocheze legile Educaţiei”, pe care i-a catalogat drept „analfabeți puri”.

Totuşi, joi, 29 septembrie, el şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru al Educaţiei.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”, a precizat Sorin Cîmpeanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.