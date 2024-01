Maestrul Ion Cristoiu a fost din nou prezent în podcastul HAI Live, moderat de jurnalistul Robert Turcescu și difuzat pe canalul de YouTube HAI România!.

În cadrul noului episod, cei doi grei din presă au discutat, printre altele, și despre președintele Klaus Iohannis. Pe fond, maestrul Ion Cristoiu a avansat ideea că șeful statului se pregătește să demisioneze de la Cotroceni.

Această decizie ar fi luată, spune maestrul, pentru ca președintele României să ocupe funcția de președinte al Consiliului European. Klaus Iohannis ar putea, astfel, să-i ia locul lui Charles Michel, cel care a declarat anterior că dorește să candideze pentru un post din Parlamentul European. Drept urmare, dacă-l primește, nu va mai putea conduce CE.

Ion Cristoiu a declarat că singurul post care nu ține de alegeri este cel de la Uniunea Europeană. De asemenea, el mai spune că funcția este vitală pentru șeful statului. Mai mult, maestrul a precizat că președintele Klaus Iohannis ar trebui să demisioneze până în iunie, dacă nu primește postul la instituția europeană.

„Singurul post care nu depinde de alegeri este acesta. Dacă Iohannis îl ratează, el deja merge la Sibiu, iar nevasta sa la închisoare. Deci pentru el, noi am tot discutat, este vital să fie într-o funcție la Uniunea Europeană. Dacă ratează această funcție, care trebuie să fie dată până în iunie, pentru că nu are cum, el trebuie să demisioneze, nu e o prostie. Și atunci am spus că o soluție ar fi cu demisia”, spune acesta.