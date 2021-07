Detalii fără precedent despre crima care a îngrozit județul Constanța. Criminalul a recunoscut tot ce a făcut. Potrivit ultimelor informații, asasinul în vârstă de 29 de ani își bănuia victima că ar fi avut relații sexuale cu soția lui și a decis să se răzbune.

Astfel, în noaptea de joi spre vineri, el a venit la casa bărbatului, care se afla la câteva case distanță, pentru a cere socoteală în acest context.

Deși asasinul a făcut aceste declarații, alte surse susțin că acesta ar fi vrut, de fapt, să-l jefuiască pe cel care ar fi avut o relație cu soția lui, însă lucrurile au degenerat. Astfel, ucigașul l-a omorât pe barbatul de 41 de ani și i-a violat fiica.

Asasinul de la Corbu a recunoscut tot ce a făcut

De menționat este faptul că asasinul și-a recunoscut faptele, iar vineri seară, însoțit de mascați, a fost dus la locul crimei pentru reconstituire.

Amintim faptul că, în noaptea de joi spre vineri, un bărbat a fost ucis, iar fiica lui violată, după ce un bărbat a intrat casa familiei din localitatea Corbu, județul Constanța.

La scurt timp după incident, tânăra, în vârstă de 20 de ani, a sunat la numărul unic de urgență 112 în jurul orei 4:00 și a reclamat faptul că un bărbat cu cagulă ar fi intrat în casă și ar fi violat-o, iar pe tatăl ei l-a înjunghiat mortal.

În tot acest timp, mama fetei ar fi fost legată, fără a-i putea ajuta pe cei doi. Totodată, ea a explicat șirul evenimentelor din seara tragediei.

„A venit pe el ca să se răzbune, că el a umblat cu nevasta lui. Şi am stat cuminţi, că nu puteam, avea cuţit din ăla de șaorma, sabie din aia. Și mi-a violat fata mai mare în living. Mi-a cerut bani şi i-am spus că nu am decât 3 milioane, că am venit de la muncă, ca n-am luat salariu. Fata i-a dat 3 milioane şi după aia a violat-o.

A venit m-a ameninţat, a venit în baie şi a zis, dacă ţipi sau ceva, mă întorc şi te omor. Era pornit pe bărbatul meu, pe soţul meu.”, a povestit femeia bărbatului ucis, la PRO TV.