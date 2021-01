Ies la iveală noi controverse în dosarul Ferma Băneasa! Cei de la Baroul Bucureşti continuă să se contreze cu judecătorii care au dat verdictul extrem de contestat de aproape toată lumea.

Noi controverse în Dosarul Ferma Băneasa. Cei de la Baroul Bucuresti cer Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, intr-o scrisoare publica emisa luni, 25 ianuarie, sa respinga orice incercare de cenzurare a libertatii de exprimare a profesiei de avocat.

Aceştia susţin ca avocaţii raspund doar in fata legii.

Solicitarea Baroului Bucuresti vine dupa ce, cei trei judecatori ce au pronuntat sentinta finala in dosarul “Ferma Baneasa”, Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie s-au plans ca reactiile avocatilor din acest caz reprezinta o forma de presiune inacceptabila asupra intregului corp al magistartilor.

“Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din 12 ianuarie 2021, a primit, cu stupefactie, informatiile publice despre acuzatiile care sunt aduse profesiei de avocat, in cuprinsul Cererii adresata Inspectiei Judiciare de catre 3 persoane, membri ai corpului profesional al magistratilor, in legatura cu comunicatele Baroului Bucuresti din 18.12.2020 si 19.12.2020.

Prin cele doua pozitii publice s-a exprimat ingrijorarea, reala, ca activitatea profesionala, desfasurata, in limitele legii, de catre un avocat, sa fie calificata ca activitate infractionala, in contextul in care doi avocati din Baroul Bucuresti au fost condamnati la inchisoare pentru activitati care au fost efectuate, asa cum rezulta din informatiile disponibile public, in exercitiul profesiei si in limitele legii”, se arata in mesajul Baroului Bucuresti.

Acuzatiile care sunt aduse Baroului Bucuresti, in sesizarea adresata Inspectiei Judiciare, privesc faptul ca acesta ar fi:

exprimat o forma de presiune inacceptabila la adresa tuturor judecatorilor, atat cei care au pronuntat decizia penala nemotivata inca, cat si la adresa celor care urmeaza sa judece eventualele cai extraordinare de atac;

depasit limitele libertatii de exprimare, precum si limitele in care pot fi formulate critici la adresa hotararilor judecatoresti, tinzandu-se la perturbarea normalei functionari a sistemului judiciar prin manifestarile de proteste propuse a se desfasura;

savarsit un atentat la independenta justitiei, cu scopul final de intimidare si crearea unei stari de temere in randul magistratilor de la toate instantele si parchetele din Romania ca, in cazul pronuntarii unor solutii nefavorabile reprezentantilor categoriei profesionale a avocatilor, vor fi supusi acelorasi presiuni.

Robert Rosu, avocatul printului Paul al Romaniei, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa.

“Cu privire la cele sustinute de cei trei magistrati, in cererea adresata Inspectiei Judiciare, Consiliul Baroului Bucuresti reafirma, cu caracter preliminar, principiul ca avocatii raspund in fata legii, ca orice alt cetatean.

In consecinta, orice alta pozitie, in sensul ca avocatii ar beneficia de imunitati sau conditii speciale de limitare sau inlaturare a raspunderii penale sunt lipsite de temei legal si de natura sa afecteze imaginea si prestigiul profesiei de avocat.

Prin aceasta, este afectata chiar imaginea justitiei, din care profesia de avocat nu poate sa lipseasca.

Pe de alta parte, Consiliul Baroului Bucuresti reafirma ca, prin luarile sale de pozitie, nu s-a urmarit -si nici nu s-a realizat – o presiune la adresa corpului profesional al magistratilor prin comunicatele din 18 si 19 decembrie 2020.

Baroul Bucuresti asigura toti magistratii, si pe aceasta cale, de puternicul sprijin pe care il acorda independentei justitiei si a magistratilor, pentru buna infaptuire a scopului acesteia, aplicarea legii si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.

In calitate de purtator de cuvant al profesiei de avocat din capitala tarii, Consiliul Baroului Bucuresti si-a exprimat ingrijorarea majora cu privire la modul in care doi avocati din cadrul Baroului Bucuresti, achitati, in prima instanta, pentru activitati care, in opinia unui judecator, au reprezentat exercitarea normala a activitatii de avocat, au fost, ulterior, condamnati la pedepse cu inchisoarea pentru aceleasi activitati.

Pozitia exprimata de Baroul Bucuresti a fost ulterioara pronuntarii hotararii judecatoresti in cauza, astfel incat nu se poate sustine, cu temei, ca autorii cererii au fost supusi oricaror forme de presiune nepermisa de lege”, se mai arata in comunicatul Baroului Bucuresti.

In urma cu doua saptamani, Comisia “Legislatie si cooperare interistitutionala” din CSM a decis sa trimita la Inspectia Judiciara solicitarea completului de judecata de la Inalta Curte care a pronuntat sentinta definitiva in dosarul “Ferma Baneasa”.

Judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie s-au plans ca reactiile avocatilor din acest caz reprezinta o forma de presiune inacceptabila asupra intregului corp al magistartilor.

Comisia din CSM a decis marti, cu majoritate de voturi, ca solicitarea cererii sa fie inaintata presedintelui CSM pentru a sesiza Inspectia Judiciara in vederea efectuarii de verificari.

“In cadrul dezbaterilor s-a exprimat si opinia minoritara in sensul ca sesizarea ar trebui inaintata la Plen in vederea solutionarii intrucat nu este necesara efectuarea de verificari de catre Inspectia Judiciara”, se arata in minuta Comisiei.

Scandalul mediatic din acest caz a pornit dupa ce mai multe organizatii profesionale ale avocatilor s-au pozitionat impotriva condamnarii la cinci ani de inchisoare a avocatului Robert Rosu in dosarul Ferma Baneasa. Reactii au fost si din partea actualului sef al CSM, dar si din partea Inaltei Curti.

Fragmente din sesizarea judecatorilor

“Prin communicate publice, preluate de intreaga mass-media, Baroul Bucuresti si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, insusindu-si apararile formulate de inculpatul Rosu Robert Mihaita pe parcursul intregii proceduri judiciare si in lipsa evidenta a motivarii hotararii definitive pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de organizatii profesionale ale avocatilor, au acreditat ideea unei condamnari abuzive a inculpatului sus-mentionat, solutie care ar incalca principiile fundamentale ale profesiei de avocat”.

“Prin continutul extrem de agresiv al celor doua communicate sunt depasite in mod evident limitele libertatii de exprimare si, in particular, limitele in care pot fi formulate critici la adresa hotararilor judecatoresti, tinzandu-se, totodata, la perturbarea normalei functionari a sistemului judiciar prin manifestarile de protest propuse a se desfasura.

Atacul fara precedent de la nivel institutional exercitat impotriva judecatorilor de la cea mai inalta instanta din tara reprezinta un atentat la independenta justitiei, avand in vedere ca scopul unui asemenea demers il constituie nu doar modificarea sau desfiintarea in caile extraordinare de atac a hotararii judecatoresti puse in discutie, ci, mai ales intimidarea si crearea unei stari de temere in randul magistratilor de la toate instantele si parchetele din Romania ca, in cazul pronuntarii unor solutii nefavorabile reprezentantilor categoriei profesionale aavocatilor, vor fi supusi acelorasi presiuni, cu consecinta afectarii pe termen lung a calitatii actului de justitie, de natura a aduce atingere impartialitatii judecatorilor si procurorilor in exercitarea atributiilor care le revin potrivit legii, avand ca finalitate incalcarea independentei sistemului judiciar, in ansamblul sau”.

Judecatorul Bogdan Mateescu, ales recent in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a condamnat actiunea publica a Uniuniii Nationale a Barourilor din Romania, de sustinere a avocatului Robert Mihaita Rosu, condamnat in dosarul “Ferma Baneasa”.

“Hotararea judecatoreasca este un pilon fundamental al statului de rept. Consideri inacceptabile orice atacuri publice sau particulare fata de dispozitiile definitive ale instantelor judecatoresti”, a scris Bogdan Mateescu pe pagina sa de Facebook.

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a reactionat public dupa condamnarea avocatului Robert Mihaita Rosu, de la casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii, implicat in dosarul Ferma Baneasa.

UNBR a transmis un comunicat de presa in care califica drept “inacceptabila represiunea de natura penala asupra avocatului pentru consultatiile si sustinerile facute in calitate de reprezentant”.

“Discrepanta radicala intre cele doua hotarari judecatoresti privindu-l pe avocatul Robert-Mihaita Rosu (n.r – cea a Curtii de Apel Brasov si cea a ICCJ) arata slabiciunile sistemului, cu consecinte grave asupra credibilitatii justitiei”, arata UNBR.