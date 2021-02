NN relansează aplicația mobilă NN Direct. Compania subliniază faptul că a fost nevoie de un update pentru că mediul digital este unul fluid.

Noile versiuni ale aplicației vor aduce funcționalități și mai relevante si valoroase pentru utilizatori

NN relansează aplicația mobilă NN Direct: ”Un proces simplu, intuitiv și rapid”

NN, liderul piețelor de asigurări de viaţă şi pensii private din România, şi subsidiara locală a Cegeka, unul dintre cei mai mari furnizori europeni de soluţii IT, au încheiat un parteneriat prin care transformă experiența digitală a clienților NN în interacțiunea cu produsele și serviciile companiei.

Primul pas a fost relansarea aplicației mobile NN Direct și urmează noi funcționalități prin care clienții să beneficieze în orice moment, într-un singur loc, de toate informațiile despre întreg portofoliul lor de produse NN și de un proces simplu, intuitiv și rapid.

Într-un context în care accesul la internet pe dispozitive mobile este majoritar – 86% dintre utilizatorii de internet din România se conectează online de pe telefonul lor mobil, potrivit datelor INS -, dezvoltarea unei experiențe digitale facile pentru clienți este un ‘must have’.

Astfel, NN România a început anul trecut procesul de transformare a interacţiunii cu clienții săi și a relansat cu succes aplicația NN Direct în plină pandemie.

Informații despre produsele companiei

Mai departe, compania își propune că dezvolte noi funcționalități prin care clienții să poată accesa mai ușor, de la distanță, beneficiile produselor lor de asigurare și pensie şi să poată obţine informaţii despre acestea direct pe telefon.

”Ca în orice călătorie de transformare digitală, este nevoie de update periodic. Mediul digital este fluid, tot ceea ce era valabil ieri trebuie actualizat continuu azi, iar facilitarea accesului la informaţiile de interes despre banii noştri tinde să devină o normalitate.

Pentru un proiect început în pandemie era nevoie de un partener de încredere, iar Cegeka România s-a ridicat la înălţimea tuturor aşteptărilor noastre, chiar depășindu-le. Partea și mai bună este că nu ne oprim aici cu îmbunătăţirile.

Noile versiuni ale aplicației vor aduce funcționalități și mai relevante si valoroase pentru utilizatori.”, spune Laura Băloi, Head of Customer Strategy & Digital, NN România.

NN relansează aplicația mobilă NN Direct: Autentificare facială sau cu amprentă

Cu un design intuitiv, o interfață mai prietenoasă și autentificare facială sau cu amprentă, aplicația NN Direct oferă clienților acces gratuit și rapid la toate informațiile de care au nevoie despre produsele lor de asigurare de viață și pensie privată direct pe ecranul telefonului, într-o experiență îmbunătățită.

Dezvoltată în colaborare cu Cegeka România, de la arhitectură și proiectare până la implementare și securizare, noua versiune a aplicației transpune viziunea NN de a fi mereu aproape de clienți, iar rezultatul se vede încă din momentul descărcării din Google Play sau App Store.

”Dezvoltarea unei experiențe care să convingă utilizatorii să revină mereu într-o aplicație care îi ține conectați la asigurările și pensiile lor, mai ales în această perioadă neobișnuită care a schimbat modul în care interacționează cu cei din jur, dar și cu produsele și brandurile pe care le folosesc, a implicat o colaborare bazată pe principiile metodologiei Agile și o atenție crescută la nevoile clientului, totul gravitând în jurul ideii de „In close cooperation” – motto-ul nostru.

Tehnologii de ultimă generație

Pornind de la aceste nevoi și de la așteptările pentru viitor, am creat o aplicație bazată pe tehnologii de ultimă generație și ușor de adaptat la nevoi viitoare, care oferă clienților exact acea interacțiune digitală intuitivă de care au nevoie”, adaugă Cristina Fianu, Business Development Manager, Cegeka România.

Digitalizarea este o prioritate strategică pentru NN, ceea ce se traduce în produse financiare relevante şi experienţe tot mai aproape de clienți.

NN România explorează permanent oportunități prin care să aducă serviciile acolo unde clienţii sunt tot mai prezenţi in mediul digital.

NN (www.nn.ro) este prima companie internațională de asigurări de viaţă care a intrat pe piaţa din România, în 1997, iar de 13 ani activează și pe segmentul pensiilor private, fiind lider pe piețele de profil.

Totodată, activitatea companiei pe plan local include și managementul investițiilor, iar NN s-a extins și pe piața asigurărilor de sănătate și, recent, pe piața asigurărilor generale, prin adăugarea în portofoliu a asigurărilor de locuințe.

Peste 2,2 milioane de clienți de asigurări și pensii

NN are aproape 2.000 de angajați și consultanți financiari și susţine peste 2,2 milioane de clienți de asigurări și pensii, un sfert din populația activă a României, să protejeze ceea ce contează cel mai mult pentru ei.

De la lansarea pe piața din România, NN a plătit clienților săi o sumă totală de 1.6 miliarde de lei în despăgubiri pe segmentele asigurărilor de viață și de sănătate.

Cegeka este un furnizor european de soluţii IT, incluzând servicii de dezvoltare de aplicații end-to-end, cât și de IT team extension, servicii Cloud, infrastructură IT, servicii de date și automatizare, precum Artificial Intelligence / Machine Learning, Business Intelligence, RPA, IoT, DevOps.

Cegeka îşi ajută clienții să rămână relevanți în mediul digital, dincolo de digitalizare și evoluţie în cloud, oferind soluţii care au un impact real asupra business-ului clienților.

Cegeka are aproape 600 de angajați în Romania și Moldova, fiind prezentă pe piața românească din 2006 și acoperind servicii de software development și infrastructură IT.