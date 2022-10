Astrologul Neti Sandu ne dovedește că vârsta este doar un număr. La cei 63 de ani ai săi, se simte foarte bine în pielea sa, iar acest lucru se vede. Se îmbracă tot timpul în culori vii și are aceeași meserie încă din 1995, pe care o face cu o pasiune la fel de mare. Recent, și-a uimit urmăritorii cu o poză în care poartă o fustă mini și arată extraordinar.

Pe 7 octombrie a fost ziua nepoatei sale, Andreea Căruțașu, una dintre fiicele surorii sale Mari Kapelovies. Neti Sandu a publicat pe Instagram o poză în care apare alături de nepoata sa. Astrologul poartă o rochie mini neagră, cu dres și pantofi cu toc și trebuie să recunoaștem că arată absolut senzațional.

Neti Sandu a crescut în religia penticostală

Copilăria lui Neti Sandu a fost una presărată de restricții și reguli, deoarece a fost crescută în religia penticostală. Astrologul a spus că a putut urma regulile impuse doar până în când a mers la școală, deoarece și-a dat seama că a-și trăi viața sub rigorile religiei nu este realist.

,,Noi la bunici am învățat toate rigorile, toate regulile. Părinții nu erau credincioși penticostali, nu se duceau la biserică. Mi-am dat seama mai târziu că ei erau de fapt mai credincioși decât cei care mergeau la biserică. Mama trăia chinuită ca sa respecte rigorile. Ea nu voia să participe la Adunare (n.r. – Penticostali) și a simțit ca măcar unul dintre copii va adera la această religie, dar eu nu am reușit.

Ăsta era Universul, acasă totul era reguli , respect față de Dumnezeu, veneau acasă toți de la Adunare. Apoi, mi-am dat seama ca nimeni nu trăiește așa. Asta era toata drama, că nu trăiești într-un univers din sticlă toată viața”, a mărturisit aceasta în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Nu a avut noroc în dragoste

Cu ceva ani în urmă, în cadrul unui interviu, Neti Sandu a vorbit și despre viața sa amoroasă presărată numai cu eșecuri.

„M-am măritat și a durat doi ani. Cred că aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru că eram foarte diferiți. După aceea am avut o relație de 10 ani. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis că omul e liber să facă ce vrea. A fost înfiorător de greu, nu greu. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine.

El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formularea era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia. El avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație”, a povestit astrologul.