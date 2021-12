Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat, pentru Digi24, că s-a vaccinat împotriva COVID-19, cu prima doză. ”Da, cu prima doză”, a spus acesta.

Amintim faptul că anunțul vaccinării vine după ce, în ultima perioadă, edilul a fost nevoit să îşi facă teste pentru a avea acces în instituţiile publice unde avea întâlniri oficiale, din cauză că nu era vaccinat, iar regulile impuse de autorităţi prevedeau obligativitatea certificatului verde la intrarea în respectivele clădiri.

De mai multe ori, Nicușor Dan a fost întrebat care este motivul pentru care nu se imunizează. El spunea atunci că urmează să se vaccineze după ce va face analize, el trecând deja prin boală. Totodată, la sfârşitul lunii noiembrie, el preciza că se va vaccina într-o săptămână.

„Am spus că trebuie să fac nişte investigaţii medicale. Le-am făcut şi săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză”, spunea Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

Amintim faptul că în vară, mai exact pe 31 august, Nicuşor Dan a fost întrebat de jurnalişti, la conferinţa de presă de prezentare a bilanţului de 10 luni de la preluarea mandatului, de ce nu s-a vaccinat anti-COVID. La acel moment, el anunța că a trecut prin boală în luna mai, iar același lucru l-a susținut și două luni mai târziu.

Nicușor Dan a promis constant că se va vaccina

Totodată, în urmă cu două săptămâni, Nicușor Dan spunea că își va face în curând prima doză de vaccin împotriva COVID-19. Ulterior, vinerea trecută, primarul Capitalei a mers la guvern, iar pentru a avea acces a prezentat un test COVID, fiind în continuare nevaccinat.

„Am intrat pe baza unui test. Săptămâna asta mă vaccinez. Azi sau în weekend. Nu pot să spun (ce vaccin va face – n.r.), dar în două doze. Ca să lămurim: am trecut prin boală, am avut imunitate naturală, am spus apoi că fac investigații și mă voi vaccina, ceea ce voi face”, a afirmat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a spus în mai multe rânduri, întrebat de jurnaliști, că nu s-a vaccinat anti-COVID pentru că în urmă cu aproximativ jumătate de an a fost infectat cu noul coronavirus, după ce fetiţa sa a contractat infecţia la grădiniţă. Întrebat dacă este „antivaccinist”, Nicuşor Dan a negat vehement: „Nicidecum, nicidecum!”.