Într-o postare pe pagina sa de socializare, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că a participat la o ședință în Guvern la care au fost prezenți ministrul Finanțelor Publice, al Energiei și al Dezvoltării. Edilul Capitalei a precizat, totodată, subiectele care au fost discutate în cadrul acestei întrevederi.

”Am fost azi la Guvern pentru o întâlnire cu miniștrii Finanțelor, Energiei și Dezvoltării, Adrian Câciu, Virgil Popescu și Cseke Attila, pe subiectele legate de termoficarea din București. M-am bucurat că în debutul întâlnirii a fost prezent și domnul prim-ministru, care e familiarizat deja cu problemele Capitalei în urma primei întrevederi pe care am avut-o săptămâna trecută.

Discuțiile au vizat preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, subvenția pentru termie în această iarnă și problema operatorului de energie Vest Energo (fostul CET Militari). Am participat la această discuție alături de primarul Constanței, Vergil Chițac, care a venit la Guvern tot pentru chestiunea termoficării.”, informează primarul general al Capitalei.

Care sunt nevoile concrete ale Capitalei

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că în cadrula cestei întrevederi a avut posibilitatea de a le arăta miniștrilor prezenți care sunt nevoile concrete ale Capitalei în ceea ce privește termoficarea, cât și planurile pe care le are în acest sector.

”Am avut ocazia să le prezint miniștrilor nevoile concrete ale Capitalei în privința termoficării și planurile noastre pentru acest sector. Am explicat cât e de important ca Bucureștiul să primească sprijin guvernamental pentru ca Primăria Generală să îmbunătățească treptat, în parteneriat cu Guvernul, sistemul de producție și furnizare a energiei termice. Răspunsul Guvernului privind subvenția pentru termoficare va veni odată cu bugetul pentru 2022 și am încredere că Bucureștiul va fi ajutat, la fel ca toate marile orașe ale țării care se confruntă cu această problemă. A fost o discuție directă, pe bază de cifre și evoluții concrete și am văzut deschidere din partea miniștrilor cu privire la problemele Capitalei.”, notează acesta.

Mai mult decât atât, primarul general al Capitalei a notat că prețul pe care bucureștenii îl au de plătit pentru termoficare este de 164 de lei pe gigacalorie, subliniind că ajustarea prețului se va face doar după o decizie a Consiliului General al Municipiului București.

Ministrul Energiei anunță că primăriile vor primi bani pentru plata restanțelor la energie termică

Într-o altă ordine de idei, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat în cursul zilei de vineri că se lucrează la o Hotărâre de Guvern pentru a veni în sprijinul primăriilor. Acesta mai spune că vor fi alocate fonduri de la buget pentru plata restanțelor la energie termică.

”Ca soluţie imediată, pentru a sprijini autorităţile locale, la nivelul Guvernului va fi iniţiat un proiect de Hotărâre prin care să fie alocate, în cursul acestui an bugetar, fonduri guvernamentale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru plata restanţelor la energia termică. De această formă de sprijin vor beneficia locuitorii din Bucureşti, Constanţa, precum şi din alte localităţi care se confruntă cu disfuncţionalităţi în livrarea energiei termice”, a transmis Virgil Popescu.

Potrivit acestuia, discuţiile cu privire la acordarea subvenţiei energiei termice vor continua şi în perspectiva definitivării de către Guvern a proiectului bugetului de stat pentru anul 2022.

”Pentru eficientizarea sistemelor de termoficare, am discutat despre modalităţile prin care producţia şi distribuţia energiei termice în sistem centralizat vor putea fi preluate în coordonare unitară, în subordinea primăriilor. Totodată, am discutat şi despre soluţii viabile de modernizare şi eficientizare a sistemelor de termoficare, prin creşterea accesului primăriilor la fonduri europene alocate prin Fondul de Modernizare”, a mai transmis ministrul Energiei.