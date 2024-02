Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi că ar fi de acord să preia metroul de la Ministerul Transporturilor. Asta, cu condiția ca Guvernul să asigure finanțarea subvenției necesare.

Edilul a subliniat că pentru acest lucru este necesară încredere reciprocă, iar el nu mai are încredere în actuala guvernare.

Nicușor Dan a comentat, într-o conferință de presă, declarația ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta spusese că este dispus să transfere metroul către Primăria Capitalei, împreună cu bugetul aferent.

“Sintagma asta, cu tot cu buget, e ceva foarte recent. Am mai avut discuţia asta acum doi ani, acum trei ani şi sintagma asta cu tot cu buget nu exista. După asta trebuie să avem şi o încredere în Guvernul României că ne dă bani.

Anul trecut am avut, aşa cum am avut în fiecare an, 50% din impozitele pe salarii ale bucureştenilor şi dintr-o pocnitură de degete, anul ăsta avem 47% şi judeţele au şi 2% pentru cultură, noi nu avem şi deodată ne trezim fără 600 de milioane de lei.

De principiu, da, dacă guvernul îşi asumă să ne dea banii pe subvenţia pentru metrou, suntem interesaţi de asta. Dar trebuie să existăm încredere şi eu n-am încredere”, a afirmat primarul Capitalei.