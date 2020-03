Nicuşor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, susţinut de PNL, precizează vineri că va rămâne izolat şi el la domiciliu, având în vedere că la începutul săptămânii a participat la şedinţa BPN al PNL.

„Am participat luni la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL la care a fost prezent senatorul Chiţac. La acea şedinţă, BPN a validat susţinerea candidaturii mele la Primăria Capitalei. Voi rămâne izolat la domiciliu împreună cu familia până la rezultatul testului. Am sunat la numărul unic de pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Apelul meu a fost preluat în 7 – 8 minute şi am vorbit cu o persoană amabilă şi bine informată. Am fost direcţionat către Direcţia de Sănătate Publică din sectorul în care locuiesc”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

El spune că este important ca oamenii să îşi păstreze calmul şi să respecte regulile impuse de autorităţi.

„Sănătatea oamenilor din jur şi în special a persoanelor vulnerabile depinde de acţiunea responsabilă a fiecăruia dintre noi”, subliniază Nicuşor Dan.

