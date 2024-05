Întrebat sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, despre acuzațiile formulate de PNL conform cărora ar bloca dezvoltarea orașului, Nicușor Dan a fost solicitat să ofere detalii despre numărul autorizațiilor de construire acordate în timpul mandatului său.

„Am dat în acelaşi ritm în care au dat şi administraţiile anterioare, cu diferenţa că alea noastre sunt legale, că dintre alea date în administraţia trecută şi contestate în instanţă, 50% erau nelegale, anulate de instanţă. Noi am verificat la sânge şi am dat. Cam 600-800 de autorizaţii pe an au dat toţi primarii din Bucureşti, noi dând autorizaţii numai pe zonele istorice ale oraşului, pe zonele protejate”, a explicat Nicuşor.